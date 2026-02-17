Α' ΕΣΣΟ 2026: Οι πρώτοι της νέας θητείας- Εκπαίδευση 10 εβδομάδων, στον Αυλώνα Ναυτικό και Αεροπορία

Από τη θεωρία στην πράξη περνά η νέα στρατιωτική θητεία και το «βάπτισμα του πυρός» έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα, με τους στρατεύσιμους της Α’ ΕΣΣΟ 2026 να είναι οι πρώτοι που θα καταταγούν και θα υπηρετήσουν υπό το νέο καθεστώς.. Την ίδια στιγμή, πρόκειται για μια κρίσιμη δοκιμασία και για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί στην πράξη το αναμορφωμένο πλαίσιο θητείας.

Κεντρική αλλαγή αποτελεί η αποκλειστική κατάταξη στον Στρατό Ξηράς, με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις όπου οι επαγγελματικές δυνατότητες επιβάλλουν την αυτεπάγγελτη μετάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό ή την Πολεμική Αεροπορία με απόφαση της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας.

Αεροπορία και Ναυτικό: «Φύλλο πορείας» για Αυλώνα

Στις προσκλήσεις κατάταξης το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, πλέον καλούν τους στρατεύσιμους(κλάση 2008) να παρουσιαστούν στις 24 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα, στρατόπεδο το οποίο διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και υποδομές για το πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης.

Βασική εκπαίδευση: Από τέσσερις σε δέκα εβδομάδες

Η βασική εκπαίδευση, από τις τέσσερις εβδομάδες που ήταν μέχρι σήμερα, ανεβαίνει στις δέκα:

• Πρώτο στάδιο εκπαίδευσης: ολοκληρώνεται με την ορκωμοσία των οπλιτών στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, περιλαμβάνει την εκπαίδευση μαχητή στην οποία αναπτύσσεται πλήρως η επιχειρησιακή ικανότητα του οπλίτη.

• Δεύτερο στάδιο εκπαίδευσης: σε Μονάδες Εκπαίδευσης Ειδικοτήτων της Μείζονος Διοίκησης ή του Σχηματισμού ή σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης. Κατά το στάδιο αυτό οι οπλίτες εκπαιδεύονται σε ειδικότητες και κάθετες δεξιότητες.

• Τρίτο στάδιο εκπαίδευσης: στις μονάδες και αφορά στην επιχειρησιακή ένταξη των οπλιτών.

Όλοι θα μάθουν να χειρίζονται drone

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όλοι οι νεοσύλλεκτοι, με στόχο την προσαρμογή στα σύγχρονα πεδία μάχης, θα περνούν από«σχολείο» εκπαίδευσης στη χρήση drone (First Person View), με το πρώτο εγχειρίδιο στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων να βρίσκεται ήδη στα Κέντρα Εκπαίδευσης.

Επιπλέον, όλοι οι οπλίτες θητείας θα εκπαιδεύονται εντατικά με συνεχείς βολές ελαφρών όπλων. Μάλιστα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει, πρώτη φορά για οπλίτες θητείας εκτός Ειδικών Δυνάμεων, βολές μάχης ταχείας αντίδρασης μεταξύ των οποίων και βολές εν κινήσει, σε ρεαλιστικές συνθήκες, ακόμη και σε σενάρια αστικού περιβάλλοντος.

Η βασική εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει εκπαίδευση σε επικοινωνίες, τοπογραφία και πολυήμερη στρατοπέδευση, τα γνωστά «σκηνάκια».

Ειδικότητα αποκτηθείσα εν τω στρατεύματι

Σε αυτό το διάστημα θα διεξάγονται τα «σχολεία» για την απόκτηση ειδικοτήτων/δεξιοτήτων, σε συνεργασία τόσο με δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Ενόπλων Δυνάμεων θα επεκταθούν και στους στρατεύσιμους, σε ειδικότητες όπως: χειριστής μηχανημάτων έργου, βοηθός αναλυτή εργαστήριου τροφίμων, μάγειρας, ναυαγοσώστης, τεχνίτης τηλεπικοινωνιών, βοηθός φαρμακοποιού, διασώστης, αυτοδύτης.

Επίσης, επιστρέφει στις Ένοπλες Δυνάμεις η χορήγηση διπλώματος οδήγησης βαρέων οχημάτων, σε συνεργασία με ιδιωτικές Σχολές.

Σημειώνεται πως οι ΕΣΣΟ, από έξι ετησίως μειώνονται σε τέσσερις, με τις προσκλήσεις να στέλνονται τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο. Μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών, παραμονή στην παραμεθόριο για όσους έχουν επιλέξει 9μηνη θητεία και μετάθεση πλησίον του τόπου συμφερόντων για όσους επιλέγουν 12μηνη θητεία.