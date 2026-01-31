«Α few moments later»: Το βίντεο Μητσοτάκη για τη σύνοδο του ΕΛΚ

Στις συναντήσεις που είχε στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αλλά και τις συνομιλίες του με τους ηγέτες του ΕΛΚ, αναφέρεται το νέο βίντεο που ανέβασε στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο εν λόγω βίντεο που συνοδεύει με τη χιουμοριστική ατάκα «Α few moments later» φαίνονται στιγμές από τις συναντήσεις του πρωθυπουργού με Ευρωπαίους ηγέτες στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, παρεμβάσεις του στη σύνοδο, αλλά και πιο χαλαρές στιγμές από το παρασκήνιο, με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις και τις προτεραιότητες της Ευρώπης.

Δείτε το βίντεο: