ΑΑΔΕ: 12.000 φορολογούμενοι στο στόχαστρο για δαπάνες που δεν δικαιολογούν τα εισοδήματά τους

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ μπαίνουν 12.000 φορολογούμενοι, καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ξεκινούν εκτεταμένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό εισοδημάτων και δαπανών που δεν συμβαδίζουν μεταξύ τους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως φορολογούμενοι που εμφανίζουν στις δηλώσεις τους ετήσια εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, αλλά οι διασταυρώσεις της φορολογικής διοίκησης δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες αποδοχές ενδέχεται να μην επαρκούν για να δικαιολογήσουν τον τρόπο ζωής και το ύψος των δαπανών τους.

Η ΑΑΔΕ αναμένεται να αποστείλει τα πρώτα ειδοποιητήρια, με τους φορολογούμενους να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις μέσα σε προθεσμία 15 ημερών για τις αποκλίσεις που εντοπίστηκαν.

Οι έλεγχοι μέσω του BANCAPP

Οι διασταυρώσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος BANCAPP, το οποίο συλλέγει στοιχεία από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα συγκρίνει με τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ελεγκτικές αρχές μπορούν να εντοπίσουν περιπτώσεις στις οποίες οι τραπεζικές κινήσεις ή τα υπόλοιπα δεν φαίνεται να συνάδουν με τα εισοδήματα που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις.

Οι έλεγχοι βασίζονται σε προηγμένους αλγορίθμους και επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα στοιχεία που μπορούν να αποκαλύψουν αποκλίσεις ανάμεσα στο δηλωμένο εισόδημα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Ποιες δαπάνες και εισοδήματα μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Στις διασταυρώσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ηλεκτρονικές δαπάνες, οι πληρωμές για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας.

Παράλληλα, εξετάζονται τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, οι υψηλές χρεώσεις για τηλεφωνία, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, οι οποίες μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υποδεικνύουν ακόμη και την ύπαρξη αδήλωτης πισίνας, αλλά και τα εισοδήματα από ενοίκια και βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης οι τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις και repos, οι αναδρομικές αποδοχές και οι πρόσθετες αμοιβές, τα μερίσματα, τα δάνεια, τα εμβάσματα και οι κινήσεις κεφαλαίων.

Σε αυτή τη φάση, οι έλεγχοι δεν επικεντρώνονται τόσο στους φορολογούμενους με εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά κυρίως στην κατηγορία των μικρομεσαίων εισοδημάτων, έως περίπου 20.000 ευρώ τον χρόνο.

Οι εξηγήσεις και οι πιθανές επιβαρύνσεις

Όσοι λάβουν ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ θα πρέπει να δικαιολογήσουν τις αποκλίσεις που προέκυψαν από τις διασταυρώσεις. Μεταξύ άλλων, μπορούν να επικαλεστούν ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών ή να προσκομίσουν στοιχεία για άλλες πηγές εισοδήματος που εξηγούν τις συγκεκριμένες δαπάνες και κινήσεις.

Εάν δεν υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή οι εξηγήσεις που θα δοθούν κριθούν ανεπαρκείς, η φορολογική διοίκηση μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα στοιχεία που έχει ήδη στη διάθεσή της.

Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι δυνατό να προκύψει καταλογισμός επιπλέον φόρων, καθώς και επιβολή προσαυξήσεων και προστίμων. Ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και στο 50% του φόρου που θα καταλογιστεί.