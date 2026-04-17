ΑΑΔΕ: Εξαπολύει 194.000 ελέγχους με ΑΙ και «ΔΕΟΣ» - Τι προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2026

Τεχνητή νοημοσύνη, ΔΕΟΣ, ψηφιακά εργαλεία, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και σύγχρονά μέσα δίωξης ρίχνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος με το σχέδιο δράσης να προβλέπει τη διενέργεια 194.000 «έξυπνων» ελέγχων μέσα στο 2026.

Παράλληλα προχωρά στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων και στην άμεση και έγκυρη πληροφόρηση των συναλλασσόμενων και αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) που θα καταγράφει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση της ακίνητης περιουσίας, διευκολύνοντας την πραγματοποίηση διασταυρώσεων και την ταυτοποίηση των δικαιούχων ενισχύσεων.

Στο πεδίο των αγροτικών ενισχύσεων προβλέπεται η ολοκλήρωση των πληρωμών για αιτήσεις που αφορούν το 2025 ή προηγούμενα έτη έως το τέλος Ιουνίου 2026, καθώς και η ολοκλήρωση της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης το αργότερο έως τις 15/11/2026 για το σύνολο των αιτήσεων του έτους 2026.

Τι προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2026

Ειδικότερα σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2026:

1. Αντιμετωπίζουμε κάθε κίνδυνο μη συμμόρφωσης, απάτης και οικονομικού εγκλήματος διασφαλίζοντας τα δημόσια έσοδα. Το 2026 θα διενεργηθούν τουλάχιστον 194.000 έλεγχοι από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Αναλυτικά:

Διενέργεια τουλάχιστον 53.900 ελέγχων από Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Διενέργεια τουλάχιστον 100.800 ελέγχων από Τελωνειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Διενέργεια τουλάχιστον 39.300 ελέγχων και ερευνών από ΔΕΟΣ

2. Διαμορφώνουμε το πλαίσιο για εύκολη συμμόρφωση

Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 98%

Συμμόρφωση των φορολογούμενων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ποσοστό τουλάχιστον 60% και είσπραξη τουλάχιστον 45% των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών τουλάχιστον 85% για ΦΠΑ, ΦΕΦΠ, ΦΕΝΠ και ΕΝΦΙΑ

Πραγματοποίηση τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμόρφωση φορολογουμένων

74.000 εργασίες σχετικές με τη διασφάλιση της είσπραξης ΕΦΚ στον τομέα καυσίμων και στον τομέα αλκοόλης

3. Επικεντρωνόμαστε στον πολίτη, τις επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο

8,038 δισ. ευρώ επιστροφές φόρων

Εξυπηρέτηση σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των αιτημάτων FAA που εξυπηρετούνται μέσω βιντεοκλήσης και ολοκληρώνονται με επιτυχή χορήγηση ΑΦΜ / Κλειδαρίθμου

Πανκαναλικό σύστημα my1521

Chatbot / avatar για άμεσες και έγκαιρες απαντήσεις

Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και ιστότοπος νομοθετικής πληροφόρησης

Αναβαθμισμένο σύστημα μητρώου με end-to-end διαδικασίες

Εκκαθάριση σε μία ώρα των διασαφήσεων σε ποσοστό άνω του 90% για τις εισαγωγές και άνω του 95% για τις εξαγωγές

Εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών σε ποσοστό τουλάχιστον 92%, πριν από την κατά νόμο προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία

Έκδοση 5.720 ρητών αποφάσεων από τη ΔΕΔ

400 στοχευμένες επιθεωρήσεις σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων και 250 επιθεωρήσεις καυσίμων πλοίων

Εξέταση του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, καπνικών, τροφίμων και υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα, χημικών και βιομηχανικών προϊόντων εντός 25 ημερολογιακών ημερών και ενεργειακών προϊόντων εντός 20 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής τους

4. Το έτος 2026 θα ολοκληρωθούν τα κάτωθι έργα:

Σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης (BI/AI) και ανάλυσης δεδομένων (DA)

Σύστημα παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα

5. Επιτυγχάνουμε υψηλά επίπεδα απόδοσης μέσω της τεχνολογίας, των δεδομένων και του ανθρώπινου δυναμικού μας

Ολοκλήρωση 16 έργων Πληροφορικής Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ΕΣΠΑ

Τουλάχιστον 92% άμεσες ψηφιακές επιστροφές φόρου εισοδήματος ΦΠ ή κατόπιν κεντρικών συμψηφισμών

Τουλάχιστον 95% άμεσες ψηφιακές επιστροφές ΦΠΑ

Διεξαγωγή τουλάχιστον 34 εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Εκπαίδευση τουλάχιστον του 20% του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ.

6. Επιδιώκουμε την αριστεία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας

Τουλάχιστον 67 έλεγχοι για τον εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Τουλάχιστον 65 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης

32 εσωτερικοί και συμβουλευτικοί έλεγχοι

Εισαγωγή ESG κριτηρίων

Έλεγχος, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση δαπανών εντός 20 ημερών

Μητρώο Κινδύνων και ΟΠΣ Διαχείρισης Κινδύνων

ΟΠΣ Διαχείρισης Στόχων και Δεικτών Απόδοσης.

7. Διασφαλίζουμε μέσω αποτελεσματικών και στοχευμένων ελέγχων, την ορθή και έγκαιρη καταβολή πληρωμών και ενισχύσεων, με διαφάνεια και χρηστή διοίκηση

Ολοκλήρωση πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων και προγραμμάτων που αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών, το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου 2026

Ολοκλήρωση της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης το αργότερο έως τις 15/11/2026 για το σύνολο των αιτήσεων του έτους 2026

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προηγούμενων ετών

Ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων τεχνικών και επιτόπιων ελέγχων ζωικού κεφαλαίου

Πραγματοποίηση ελέγχων στο 100% του δείγματος για επιχειρήσεις μεταποίησης γάλακτος