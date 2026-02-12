ΑΑΔΕ: Ξήλωσε κύκλωμα με 380 «μαϊμού» επιχειρήσεις – 43 εκατ. ευρώ τα φέσια σε Εφορία και ΕΦΚΑ



Καλοστημένο, με ρόλους, «βιτρίνα» και σχέδιο διαφυγής πριν από κάθε έλεγχο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ έφερε στο φως ένα οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων που διαχειριζόταν εκατοντάδες επιχειρήσεις-κέλυφος σε εστίαση και εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, αφήνοντας πίσω του δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε χρέη.

Συνολικά, 205 άτομα –κυρίως αλλοδαπής καταγωγής– εμφανίζονταν ως «υπεύθυνοι» σε 380 επιχειρήσεις. Ανάμεσά τους και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού. Πίσω από τη βιτρίνα, 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός που φέρονται ως οι εγκέφαλοι του σχήματος.

Πώς δούλευε το κύκλωμα – Το «καμπανάκι» του αλγορίθμου

Το νήμα της υπόθεσης ξετυλίχθηκε μέσα από τον ειδικό αλγόριθμο ανάλυσης συναλλαγών της ΑΑΔΕ, που «σκανάρει» τη φορολογική συμπεριφορά επιχειρήσεων και εντοπίζει ύποπτα μοτίβα.

Το καμπανάκι χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι:

317 επιχειρήσεις είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατ. ευρώ στην ΑΑΔΕ

και επιπλέον 16 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ

λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια ελέγχου… εξαφανίζονταν

και στη θέση τους εμφανιζόταν νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ

Με απλά λόγια; Άνοιγαν εταιρεία, συσσώρευαν χρέη, κατέβαζαν ρολά και ξανά από την αρχή με άλλο «μπροστινό». Ένα διαρκές restart φοροδιαφυγής.

Η επιχείρηση-σκούπα: Έφοδοι σε 11 σπίτια

Η συντονισμένη επιχείρηση ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, με εφόδους σε κατοικίες των φερόμενων ως επικεφαλής. Οι 11 βασικοί εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και οδηγούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Τι κατασχέθηκε

Οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

100.000 ευρώ σε μετρητά

110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που ανήκαν σε αχυρανθρώπους

Πλήθος εγγράφων με στοιχεία φυσικών προσώπων και εταιρειών-κέλυφος

110 σφραγίδες εταιρειών

Συσκευές POS

Σκληρούς δίσκους

4 φορητούς υπολογιστές

3 σταθερούς υπολογιστές

1 tablet

Καρτοκινητά τηλέφωνα

Μετρητή χαρτονομισμάτων

Εικόνα επαγγελματικής οργάνωσης, όχι ευκαιριακής κομπίνας.

43 εκατ. ευρώ ζημιά – Το προφίλ της «εγκληματικής οργάνωσης»

Το συνολικό ύψος των οφειλών φτάνει τα 43 εκατ. ευρώ. Το σχήμα λειτουργούσε με δομή εγκληματικής οργάνωσης: διακριτοί ρόλοι, συνεχής ανακύκλωση προσώπων και εταιρειών, εκμετάλλευση ευάλωτων αλλοδαπών ως «μπροστινών».



Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς από την ανάλυση των ψηφιακών ευρημάτων εκτιμάται ότι θα προκύψουν νέα στοιχεία για το εύρος της δραστηριότητας και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενους.