Στη σφράγιση πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Βόλου για διάστημα δύο ετών προχώρησαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ, έπειτα από έλεγχο στο πλαίσιο των στοχευμένων επιχειρήσεων για τον περιορισμό της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων.

Κατά την αυτοψία, στελέχη του ΔΕΟΣ εντόπισαν συνολικά 340 λίτρα καυσίμων αποθηκευμένα σε δοχεία και βαρέλι, εκτός του συστήματος εισροών-εκροών της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, στους χώρους του πρατηρίου βρέθηκαν:

15 δοχεία χωρητικότητας 20 λίτρων το καθένα, στα οποία υπήρχαν συνολικά 290 λίτρα καυσίμου. Σύμφωνα με τη δήλωση της υπεύθυνης της επιχείρησης, επρόκειτο για αμόλυβδη βενζίνη.

Ένα βαρέλι χωρητικότητας 180 λίτρων, το οποίο περιείχε περίπου 50 λίτρα καυσίμου. Η υπεύθυνη δήλωσε ότι επρόκειτο για πετρέλαιο θέρμανσης.

Τα καύσιμα βρίσκονταν σε δεξαμενές που δεν ήταν συνδεδεμένες με το εγκατεστημένο σύστημα εισροών-εκροών. Ως εκ τούτου, δεν καταγράφονταν ούτε ήταν δυνατό να παρακολουθούνται μέσω του συστήματος του πρατηρίου.

Πρόστιμο 150.000 ευρώ και διακοπή τροφοδοσίας

Πέρα από τη διετή σφράγιση της εγκατάστασης, οι ελεγκτές προχώρησαν στη δέσμευση των μέσων στα οποία ήταν αποθηκευμένα τα καύσιμα.

Παράλληλα, προβλέπονται μέτρα για τη διακοπή της τροφοδοσίας τόσο του συγκεκριμένου πρατηρίου όσο και των πρατηρίων που συνδέονται με αυτό, καθώς και η επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 150.000 ευρώ. Στα προβλεπόμενα μέτρα περιλαμβάνεται επίσης η δημοσιοποίηση των στοιχείων της επιχείρησης.

Τέλος, η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες για την απάντληση των καυσίμων.