ΑΑΔΕ: Νέο μοντέλο για παρακολούθηση και κυνήγι οφειλετών - Τι είναι το PARE

Στην ενεργοποίηση συστήματος για την καταγραφή και την αξιολόγηση των οικονομικών δυνατοτήτων και της συμπεριφοράς κάθε οφειλέτη προχωρά η ΑΑΔΕ με στόχο να περιορίσει το ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών που έχουν εκτιναχθεί στα 114,5 δις. ευρώ από τα οποία μόλις τα 4 δις. ευρώ είναι σε ρύθμιση

Πρόκειται για το PARE (Payment capacity-Attitude-Recency-Event) που έχει ενσωματωθεί στο σύστημα «Eispraxis» και θα αξιολογεί τους ακόλουθους τέσσερις βασικούς παράγοντες:

1. Payment capacity: την οικονομική ικανότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει τα χρέη του με βάση τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοιχεία, την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, προηγούμενη συμπεριφορά εξυπηρέτησης χρεών.

2. Attitude: τη συμπεριφορά του οφειλέτη απέναντι στις φορολογικές του υποχρεώσεις με βάση τη συνέπεια στις δηλώσεις και πληρωμές, την ανταπόκριση σε ειδοποιήσεις/ελέγχους, την ειλικρίνεια και συνεργασία κατά τους ελέγχους.

3. Recency: τη παλαιότητα του χρέους και την τελευταία φορά που ο φορολογούμενος είχε κάποια καθυστέρηση πληρωμής ή παραβίαση ρύθμισης.

4. Event: συγκεκριμένα γεγονότα ή περιστάσεις που μπορεί να έχουν επηρεάσει την ικανότητα ή τη βούληση του οφειλέτη να τακτοποιήσει τις οφειλές.

Aτομικό προφίλ για κάθε οφειλέτη

Με βάση τα παραπάνω θα δημιουργείται ατομικό προφίλ για κάθε οφειλέτη με βάση τις πραγματικές δυνατότητες για την αποπληρωμή των χρεών του και θα προτείνεται η ένταξη σε πρόγραμμα διακανονισμού (πάγια ρύθμιση ή εξωδικαστικός μηχανισμός). Όσοι δεν αποδεχτούν την ρύθμιση θα βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων με τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό να επεκτείνει τη δυνατότητα επιβολής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων με ηλεκτρονικά μέσα και να πατάει το γκάζι στις διασταυρώσεις πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές.

Παράλληλα μέσω του Συστήματος Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (ΒΙ) και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics), η ΑΑΔΕ αναπτύσσει προγνωστικά μοντέλα για τη βελτίωση της στόχευσης δράσεων είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Επισημαίνεται ότι το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2026 προβλέπει:

είσπραξη τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων εκ των οποίων 1,5 δις. ευρώ αφορά παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων από ΦΠΑ.

εισπράξεις της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) από μεγάλους οφειλέτες και στοχευμένες δράσεις τουλάχιστον 850 εκατ. ευρώ.

εισπράξεις 28 εκατ. ευρώ έναντι των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Τελωνειακή Διοίκηση.

71% οφειλετών της Φορολογικής Διοίκησης και 80% της Τελωνειακής Διοίκησης υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

εισπραξιμότητα 35% επί των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων.

επεξεργασία αιτήσεων αναδιάρθρωσης οφειλών Εξωδικαστικού Μηχανισμού από την ΕΜΕΙΣ, σε ποσοστό τουλάχιστον 90%.

αξιολόγηση Οφειλετών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών σε περιοδική βάση.

έλεγχο και επαναξιολόγηση τουλάχιστον του 70% των υποθέσεων των μεγάλων οφειλετών για τα τελευταία πέντε χρόνια εντός του έτους.

Την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ δρομολογεί την αποστολή μηνυμάτων στους οφειλέτες για τη διατήρηση των ρυθμίσεων και σε οφειλέτες παλαιότερων ετών για υπενθύμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, την υλοποίηση πιλοτικών συμπεριφορικών δράσεων για την αύξηση της συμμόρφωσης στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την ένταξη των τελωνειακών υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό κατασχετήριο μέσω του συστήματος «Eispraxis».