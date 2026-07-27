ΑΑΔΕ: Όσα αλλάζουν στο ψηφιακό δελτίο αποστολής – Οι 10 βασικές απαντήσεις για αγρότες, επιχειρήσεις

Νέες διευκρινίσεις για την ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων και διαβίβασή τους στην πλατφόρμα myDATA παρέχονται με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Οι διευκρινίσεις αφορούν τόσο στις γενικές υποχρεώσεις των αγροτών και των λοιπών εμπλεκόμενων επιχειρήσεων όσο και ειδικότερα στη διακίνηση προϊόντων προς, από και μεταξύ λαϊκών και άλλων υπαίθριων αγορών.

Γενικά για τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

Έκδοση από τον αντισυμβαλλόμενο: Το παραστατικό διακίνησης αγρότη του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ μπορεί να εκδίδεται, πριν από την έναρξη της διακίνησης, από τον αντισυμβαλλόμενο (όπως έμπορο, συνεταιρισμό ή ελαιοτριβείο) με την ένδειξη «Αντίστροφη Διακίνηση». Η δυνατότητα αυτή ισχύει ακόμη και όταν η μεταφορά πραγματοποιείται με όχημα του ίδιου του αγρότη.



Μεταφορά μεταξύ χωραφιών και αποθηκευτικών χώρων: Δεν απαιτείται ψηφιακό παραστατικό διακίνησης για τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων μεταξύ αγροτικών εκμεταλλεύσεων, χωραφιών και αποθηκευτικών χώρων του ίδιου παραγωγού, εφόσον η απόσταση δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόμετρα. Η εξαίρεση ισχύει ανεξάρτητα από το αν οι χώροι έχουν δηλωθεί ως εγκαταστάσεις στο Μητρώο.



Απώλεια σύνδεσης ή διακοπή ρεύματος: Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης, η συναλλαγή δεν διακόπτεται. Το ψηφιακό παραστατικό εκδίδεται με σχετική ένδειξη και διαβιβάζεται μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση.



Χειρόγραφη έκδοση εκτός εγκατάστασης: Όταν η έκδοση πραγματοποιείται εκτός εγκατάστασης και δεν είναι δυνατή η χρήση της εφαρμογής myDATAapp, μπορεί να εκδοθεί χειρόγραφο παραστατικό, το οποίο διαβιβάζεται μέσω των εφαρμογών timologio ή myDATAapp μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης.

Ειδικά για τις λαϊκές και τις υπαίθριες αγορές

Για τη διακίνηση προϊόντων προς, από και μεταξύ λαϊκών αγορών ισχύουν τα ακόλουθα:



Μεταφορά προς τη λαϊκή αγορά: Για τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων εκδίδεται Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής.



Χειρόγραφη έκδοση έως τις 11 Οκτωβρίου 2026: Το Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής μπορεί να εκδίδεται χειρόγραφα έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026. Η υποχρεωτική ψηφιακή έκδοσή του ξεκινά από τις 12 Οκτωβρίου 2026.



Επιστροφή αδιάθετων προϊόντων: Η επιστροφή των προϊόντων που δεν πωλήθηκαν πραγματοποιείται με το ίδιο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής. Με την επιστροφή στην εγκατάσταση του παραγωγού εκδίδεται Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.



Συμμετοχή σε περισσότερες λαϊκές αγορές: Όταν ο παραγωγός συμμετέχει διαδοχικά σε περισσότερες από μία λαϊκές αγορές χωρίς να επιστρέφει ενδιάμεσα στην έδρα του, ολόκληρη η διακίνηση καλύπτεται από το αρχικό Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται όλες οι αγορές στις οποίες θα συμμετάσχει.



Επαγγελματίες πωλητές αγροτικών προϊόντων: Επιτρέπεται η διακίνηση και η επιστροφή προϊόντων για περισσότερες από μία υπαίθριες αγορές με το ψηφιακό παραστατικό αγοράς του προμηθευτή ή χονδρεμπόρου, εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία και οι ημερομηνίες των αγορών.



Πωλητές βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ειδών: Όσοι διατηρούν παράλληλα κατάστημα απαλλάσσονται από την έκδοση ψηφιακού παραστατικού διακίνησης, υπό την προϋπόθεση ότι τα τιμολόγια αγοράς εκδίδονται ξεχωριστά για τα εμπορεύματα που προορίζονται για το υπαίθριο εμπόριο.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

1. Πότε ξεκίνησε η υποχρεωτική εφαρμογή της Α' Φάσης;

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025.



2. Πότε γίνεται υποχρεωτική η Β' Φάση της ψηφιακής παρακολούθησης;

Από τις 12 Οκτωβρίου 2026. Έως τότε η διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στο myDATA είναι προαιρετική.



3. Τι ισχύει για τους ελαιοπαραγωγούς του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ;

Παρατείνεται έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 η απαλλαγή από την έκδοση ψηφιακού δελτίου αποστολής για τη μεταφορά ελαιοκάρπου προς το ελαιοτριβείο, εφόσον αυτό εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής.



4. Υποχρεούνται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ να εκδίδουν ψηφιακό δελτίο αποστολής;

Όχι. Εξαιρούνται από την υποχρέωση. Ο παραλήπτης (έμπορος ή συνεταιρισμός) εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής. Αν η παράδοση γίνεται στις εγκαταστάσεις του αγρότη, ο αντισυμβαλλόμενος εκδίδει ψηφιακό δελτίο αποστολής με την ένδειξη «Αντίστροφη Διακίνηση».



5. Μπορεί άλλος να εκδώσει το παραστατικό αντί για τον αγρότη του κανονικού καθεστώτος;

Ναι. Ο αντισυμβαλλόμενος (έμπορος, συνεταιρισμός ή ελαιοτριβείο) μπορεί να το εκδώσει πριν από την έναρξη της διακίνησης με την ένδειξη «Αντίστροφη Διακίνηση», ακόμη και αν η μεταφορά γίνεται με όχημα του αγρότη.



6. Τι ισχύει για τη διακίνηση προς και από τις λαϊκές αγορές;

Εκδίδεται Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, το οποίο μπορεί να είναι χειρόγραφο έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Από τις 12 Οκτωβρίου 2026 καθίσταται υποχρεωτική η ψηφιακή έκδοσή του. Τα αδιάθετα προϊόντα επιστρέφουν με το ίδιο δελτίο και, κατά την άφιξη στην εγκατάσταση του παραγωγού, εκδίδεται Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.



7. Τι ισχύει όταν ο παραγωγός συμμετέχει σε περισσότερες από μία λαϊκές αγορές;

Η διακίνηση καλύπτεται από το αρχικό Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, στο οποίο αναγράφονται όλες οι αγορές. Αν επιστρέψει με αδιάθετο απόθεμα, εκδίδεται Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.



8. Χρειάζεται ψηφιακό παραστατικό για μεταφορά μεταξύ χωραφιών και αποθηκών του ίδιου παραγωγού;

Όχι, εφόσον η απόσταση δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόμετρα.



9. Ποιο εργαλείο παρέχει η ΑΑΔΕ για έκδοση παραστατικών από κινητές συσκευές;

Την εφαρμογή myDATAapp, η οποία υποστηρίζει τόσο την έκδοση ψηφιακών παραστατικών όσο και τις λειτουργίες της Β' Φάσης.



10. Τι γίνεται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή σύνδεσης στο διαδίκτυο;

Η συναλλαγή συνεχίζεται κανονικά. Το ψηφιακό παραστατικό εκδίδεται με ειδική ένδειξη και διαβιβάζεται μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση. Αν η έκδοση γίνεται εκτός εγκατάστασης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το myDATAapp, επιτρέπεται η έκδοση χειρόγραφου παραστατικού, το οποίο διαβιβάζεται αργότερα μέσω των εφαρμογών timologio ή myDATAapp.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία my1521 της ΑΑΔΕ:



Τηλεφωνικά: στο 1521, χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή (07:00-20:00).

Ηλεκτρονικά: μέσω της πλατφόρμας my1521, επιλέγοντας την ενότητα «Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA → Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής».