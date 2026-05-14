ΑΑΔΕ: Πλήγμα σε κύκλωμα ναρκωτικών στον Πειραιά-Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαΐνης με αξία 1,7 εκατ. ευρώ

Ένα ισχυρό πλήγμα στα διεθνή κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών κατάφεραν οι ελεγκτικές δυνάμεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ με την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), σε στενή συνεργασία με τους ελεγκτές του 1ου Τελωνειακού Ελεγκτικού Κέντρου (ΤΕΚ) Πειραιά, εντόπισαν αρχικά το ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο.

Το φορτίο, προερχόμενο από το Εκουαδόρ, έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά και τέθηκε άμεσα υπό στενή παρακολούθηση. Κατά τη διάρκεια του εξονυχιστικού ελέγχου, οι αρχές ανακάλυψαν προσεκτικά κρυμμένες 40 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 46 κιλών.

Η εκτιμάται ότι θα απέφερε στα κυκλώματα παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας το μέγεθος της επιτυχίας των διωκτικών αρχών.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, από την πορεία των ερευνών, οι αρχές έχουν ήδη ιχνηλατήσει το συγκεκριμένο modus operandi των κυκλωμάτων, το οποίο αφορά στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών διαμέσου της Ελλάδας από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια κοινή τακτική που χρησιμοποιείται από διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις.Η έρευνα συνεχίζεται εντατικά από τις ΔΕΟΣ, με απώτερο σκοπό την πλήρη αποκάλυψη του δικτύου διακίνησης και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκόμενων δραστών, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να αποδοθούν οι ευθύνες. Η επιχείρηση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των ελληνικών αρχών στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της μάστιγας των ναρκωτικών.

Δείτε τις φωτογραφίες από την ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ

