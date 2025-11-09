ΑΑΔΕ: Ψηφιακή «ανάσα» για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη – Mεταβιβάσεις χωρίς φορολογική ενημερότητα

Νέες, πιο ευέλικτες διαδικασίες ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ για φορολογουμένους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές , προκειμένου να διευκολυνθούν σε μεταβιβάσεις ακινήτων ή στην είσπραξη χρημάτων, ακόμη κι αν δεν μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα.

Η βεβαίωση οφειλής, που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτών των συναλλαγών, εκδίδεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myAADE, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Πώληση ακινήτου για εξόφληση χρεών

H ρύθμιση αφορά, για παράδειγμα, όσους θέλουν να πουλήσουν το ακίνητό τους ώστε να εξοφλήσουν χρέη προς το Δημόσιο. Με τη βεβαίωση οφειλής παρακρατείται το ποσό που αντιστοιχεί στις οφειλές και αποδίδεται απευθείας στο κράτος.

Μέχρι σήμερα, η διαδικασία καθυστερούσε σημαντικά, προκαλώντας ζημιά τόσο στους φορολογουμένους – που έβλεπαν τα χρέη τους να τοκίζονται ,όσο και στο Δημόσιο, που καθυστερούσε να εισπράξει.

Με το νέο σύστημα, η βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα

Ψηφιακή έκδοση

Η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται ηλεκτρονικά για περιπτώσεις είσπραξης χρημάτων ή μεταβίβασης ακινήτου, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Άμεση ενημέρωση για την απόρριψη

Αν δεν πληρούνται οι όροι για χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, ο φορολογούμενος ενημερώνεται αυτόματα για τον λόγο και μπορεί να συναινέσει στην έκδοση βεβαίωσης οφειλής.

Σε περίπτωση απόρριψης, η ενημέρωση γίνεται μέσω της εφαρμογής «Αποδεικτικό ενημερότητας – Οι Αιτήσεις μου» στο myAADE.

Πότε εκδίδεται η βεβαίωση

Η βεβαίωση χορηγείται εφόσον υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές που δεν έχουν τακτοποιηθεί, όπως:

συνολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές άνω των 30 ευρώ,

ή όταν το ποσό της παρακράτησης, όπως υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας, υπερβαίνει το τίμημα.

Τι περιλαμβάνει

Αν πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου, αναγράφεται το σύνολο των οφειλών (ατομικών, συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας), είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι.

Στην περίπτωση είσπραξης χρημάτων, περιλαμβάνονται και οι οφειλές που βρίσκονται σε αναστολή είσπραξης.

Παράδειγμα

Φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για αποδεικτικό ενημερότητας προκειμένου να εισπράξει 80.000 ευρώ από δήμο (ΟΤΑ), έχοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές 40.000 ευρώ που δεν έχουν τακτοποιηθεί.

Η αίτηση απορρίπτεται λόγω των εκκρεμών χρεών.

Ο πολίτης ενημερώνεται ψηφιακά και συναινεί στην έκδοση βεβαίωσης οφειλής.

Η βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά και αναγράφει το συνολικό ποσό των οφειλών (40.000 ευρώ), επιτρέποντας την παρακράτηση και την είσπραξη του υπόλοιπου ποσού χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις ή επιπλέον δικαιολογητικά.

Η νέα διαδικασία έρχεται να περιορίσει τη γραφειοκρατία, να επιταχύνει τις συναλλαγές και να προσφέρει ταχύτερη ροή εσόδων στο Δημόσιο, ενώ παράλληλα δίνει περισσότερη ευελιξία στους πολίτες που θέλουν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.