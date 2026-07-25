ΑΑΔΕ: Ρεκόρ εμπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων - Πάνω από 6,7 εκατ. υποβολές για το 2025

Με νέο ρεκόρ εμπρόθεσμων υποβολών ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές της ΑΑΔΕ τέθηκαν σε λειτουργία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, στις 13 Μαρτίου για τα νομικά πρόσωπα και στις 16 Μαρτίου για τα φυσικά πρόσωπα, γεγονός που συνέβαλε στην ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας και στην έγκαιρη ολοκλήρωση των δηλώσεων.

Πάνω από 6,7 εκατομμύρια δηλώσεις φυσικών προσώπων

Συνολικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 6.737.763 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, αριθμός αυξημένος κατά 31.672 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι δηλώσεις αντιστοιχούν σε 8.954.982 φορολογούμενους, έναντι 8.914.700 το 2025.

Κατά μέσο όρο υποβάλλονταν καθημερινά 51.433 δηλώσεις, ενώ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας είχαν κατατεθεί και 603.106 τροποποιητικές δηλώσεις από 563.765 φορολογούμενους.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η χρήση της διαδικασίας προσυμπλήρωσης. Από τις 1.357.222 προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, οι 889.036 υποβλήθηκαν αυτόματα, χωρίς να απαιτηθεί καμία ενέργεια από τους φορολογούμενους, ενώ μόλις 260.431 χρειάστηκαν τροποποιητική δήλωση.

Αυξημένες και οι δηλώσεις επιχειρήσεων

Ανοδική ήταν η εικόνα και για τα νομικά πρόσωπα, καθώς υποβλήθηκαν 385.515 εμπρόθεσμες δηλώσεις, έναντι 362.682 την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 23.000 δηλώσεων.

Ο μέσος ημερήσιος ρυθμός υποβολής διαμορφώθηκε στις 2.877 δηλώσεις, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας.

Μειώθηκαν οι αμφισβητήσεις τεκμηρίων

Σημαντική υποχώρηση παρουσίασαν οι περιπτώσεις φορολογουμένων που αμφισβήτησαν τα τεκμήρια διαβίωσης.

Από τις 358.054 ατομικές επιχειρήσεις που φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια, μόλις 1.645 φορολογούμενοι δήλωσαν πρόθεση αμφισβήτησης, έναντι 2.603 την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 37%.

Πιτσιλής: «Νέα ρεκόρ εμπρόθεσμης υποβολής»

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιτυχημένη τη φετινή διαδικασία, σημειώνοντας ότι καταγράφηκαν νέα ρεκόρ εμπρόθεσμης υποβολής τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους πολίτες, τους λογιστές – φοροτεχνικούς, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που συνέβαλαν στην έγκαιρη αποστολή των απαραίτητων στοιχείων, καθώς και τα στελέχη της ΑΑΔΕ, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η διαδικασία να γίνεται κάθε χρόνο πιο απλή, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη για πολίτες και επιχειρήσεις.