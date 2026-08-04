ΑΑΔΕ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 μέσω της νέας πλατφόρμας myAGRO

Ξεκίνησε από σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026.

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της νέας πλατφόρμας της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ, myAGRO, και έχει σχεδιαστεί ώστε η διαδικασία υποβολής να έχει λιγότερη χειροκίνητη καταχώριση, μεγαλύτερη αξιοποίηση επίσημων δεδομένων και έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη για πιθανά σφάλματα ή ασυμφωνίες, όπως σημειώνει η υπηρεσία.

Ποιοι έχουν δυνατότητα αίτησης

Για πρώτη φορά, διευρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των αγροτών. Εκτός από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, στον κύκλο των εξουσιοδοτούμενων προστίθενται λογιστές και λογιστικά γραφεία, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και γεωπόνοι, δασολόγοι και κτηνίατροι, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Από την άλλη, για όλα τα πρόσωπα τίθενται κανόνες αποφυγής της σύγκρουσης συμφερόντων και δέουσας επιμέλειας κατά την υποβολή των αιτήσεων. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών συνεπάγεται κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, οι οποίες θα εξειδικευθούν με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως σημειώνεται.

Οι ημερομηνίες

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τις αγροτικές επιδοτήσεις είναι η 16η Οκτωβρίου 2026. Ενώ, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής:

για αιτήσεις που υποβάλλονται έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή ενισχύσεων έως τις 31 Οκτωβρίου 2026

για αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 16 Σεπτεμβρίου έως και τις 16 Οκτωβρίου 2026, δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Υποστήριξη των ενδιαφερόμενων για τις αιτήσεις

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για την έγκαιρη αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων και τη διαμόρφωση σταθερού διαύλου συνεργασίας κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση εργασίας, κατά την οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά η νέα πλατφόρμα, οι λειτουργίες της ΕΑΕ 2026, η διαδικασία των ψηφιακών εξουσιοδοτήσεων και ο μηχανισμός υποστήριξης των χρηστών στους εμπλεκόμενους θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Η συνάντηση αυτή θα μεταδοθεί ζωντανά από το ψηφιακό κανάλι της ΑΑΔΕ στο YouTube, με δυνατότητα υποβολής έγγραφων ερωτήσεων στο chat του καναλιού.

Επίσης θα υπάρξει υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μέσω my1521. Για πληροφορίες, διευκρινίσεις και ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία της νέας εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο my1521 – Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ: