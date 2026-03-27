ΑΑΔΕ: «Ξεκλειδώνουν» ψηφιακά τραπεζικοί λογαριασμοί – Τέλος οι καθυστερήσεις στην άρση κατασχέσεων

Η Ανεξάρτητη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ , θέτει σε εφαρμογή από την Τετάρτη, 1η Απριλίου 2026, το νέο ψηφιακό πλαίσιο για την άρση κατασχέσεων εις χείρας τρίτων.

Με την απόφαση Α.1077/2026 του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή, η επικοινωνία μεταξύ φορολογικής διοίκησης και πιστωτικών ιδρυμάτων γίνεται πλέον αυτόματη, βάζοντας τέλος στις πολυήμερες αναμονές που ταλαιπωρούσαν τους πολίτες ακόμη και μετά την εξόφληση των χρεών τους.

Τι προβλέπει η νέα διαδικασία

Η μεταρρύθμιση στοχεύει στην ταχύτητα και τη διαφάνεια, με τις βασικές αλλαγές να συνοψίζονται στα εξής:

Ψηφιακή επικοινωνία: Η άρση των κατασχέσεων κοινοποιείται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά προς τις τράπεζες και τους λοιπούς υπόχρεους.

Αυτοματοποιημένη αποδέσμευση: Μόλις ο φορολογούμενος εξοφλήσει το χρέος του και υποβάλει το αίτημα, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει την άρση και την αποστέλλει ηλεκτρονικά.

Άμεσο αποτέλεσμα: Η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια από τον πολίτη, διασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή πρόσβαση στους λογαριασμούς του.

Διασύνδεση με ΤΕΙΡΕΣΙΑ και ΔΙΑΣ

Η ασφάλεια και η ταχύτητα της νέας ροής βασίζονται στην απευθείας διασύνδεση του κόμβου της ΑΑΔΕ με τους διαμετακομιστικούς κόμβους «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» και «ΔΙΑΣ Α.Ε.».

Παράλληλα, στο νέο σύστημα εντάσσονται πλήρως και οι τελωνειακές υπηρεσίες, ενοποιώντας τις διαδικασίες είσπραξης για κάθε είδους δημόσιο έσοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες μέσω της υπηρεσίας my1521:Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00.

Ψηφιακά, στην πλατφόρμα my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Δικαστικό-Κατασχέσεις > Άρση Κατασχέσεων.