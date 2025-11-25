ABC: Η Ουκρανία συμφώνησε με το σχέδιο Τραμπ - «Μένουν κάποιες λεπτομέρειες» λέει αξιωματούχος

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε, την Τρίτη (25/11), στο ABC News ότι η αντιπροσωπεία από την Ουκρανία έχει συμφωνήσει με τις ΗΠΑ στους όρους μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ABC News, ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, τη Δευτέρα (24/11) πραγματοποίησε μυστικές συνομιλίες με ρωσική αντιπροσωπεία στο Άμπου Ντάμπι, δηλαδή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι επαφές αυτές έγιναν για να υπάρξει συνέχεια στις συναντήσεις που έγιναν στη Γενεύη την Κυριακή (23/11) με την Ουκρανία, στο πλαίσιο της προσπάθειας προώθησης μιας ειρηνευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε: «Οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία». Επίσης, ο ίδιος συμπλήρωσε: «Υπάρχουν ορισμένες μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν αλλά έχουν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία».

