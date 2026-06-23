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«Αχ Ανδρέα...»: Η Νάντια Γιαννακοπούλου αναπολεί τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ - ΒΙΝΤΕΟ

Φωτ. Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
Φωτ. Γιάννης Κέμμος / Flash.gr
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Πολλοί τον έχουν διεκδικήσει αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μόνο (του) ΠΑΣΟΚ. Καθαρό και μη διαπραγματεύσιμο. 

Και το ΠΑΣΟΚ, τριάντα χρόνια από τον θάνατο του, τίμησε τον ιδρυτή του Κινήματος στο ετήσιο μνημόσυνο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. 

Από τις παρουσίες που ξεχώρισαν είναι σίγουρα αυτή της Νάντιας Γιαννακοπούλου η οποία αφήνοντας λουλούδια στο μνήμα του ιστορική ηγέτη του ΠΑΣΟΚ ακούστηκε να λέει «Αχ, Ανδρέα...». 

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Με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου η Νάντια Γιαννακοπούλου καταθέτει λουλούδια στο Α' νεκροταφείο Αθηνών. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος

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