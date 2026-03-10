Αχαΐα: 62χρονος βρέθηκε νεκρός σε δάσος - Πήγε να κόψει ξύλα και αυτοτραυματίστηκε με τσεκούρι

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (9/3) σε δασώδη περιοχή στην Αιγιαλεία Αχαΐας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.news, ένας 62χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής εντοπίστηκε νεκρός σε απομονωμένο σημείο, όπου είχε μεταβεί προκειμένου να κόψει ξύλα.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο άνδρας φέρεται να τραυματίστηκε κατά λάθος με το τσεκούρι που χρησιμοποιούσε, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή αιμορραγία.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό είναι ιδιαίτερα ερημική, γεγονός που φαίνεται ότι κατέστησε αδύνατη την άμεση παροχή βοήθειας. Έτσι, ο 62χρονος φέρεται να υπέκυψε στα τραύματά του πριν μπορέσει να εντοπιστεί.

Η ανησυχία των συγγενών και οι έρευνες

Η απουσία του άνδρα για πολλές ώρες προκάλεσε έντονη ανησυχία στους οικείους του, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές και ξεκίνησαν αναζητήσεις μαζί με αστυνομικές δυνάμεις για τον εντοπισμό του.

Τελικά, ο 62χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (9/3), ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης έχει ήδη διαταχθεί νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου και να διαπιστωθεί εάν πράγματι οφείλεται στον τραυματισμό που φέρεται να υπέστη κατά τη διάρκεια της εργασίας του.