Αχαΐα: Σορός άνδρα βρέθηκε σε ρέμα - Εξετάζεται αν ανήκει σε 60χρονο αγνοούμενο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στην Αχαΐα, μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα σε προχωρημένη αποσύνθεση μέσα σε ρέμα, στην περιοχή Πετροχώρι της Δυτικής Αχαΐας, το βράδυ της Τρίτης (7/7).

Σύμφωνα με το tempo24.news, η σορός εντοπίστηκε από γυναίκα που διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή. Μόλις αντιλήφθηκε το μακάβριο θέαμα, ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ιατροδικαστής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ, το οποίο ανέλαβε την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού από το δύσβατο σημείο όπου βρέθηκε.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νεκρός να είναι 60χρονος από την Κάτω Αχαΐα, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί λίγες ώρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Η διαδικασία ταυτοποίησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τις απαραίτητες ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου.