Αχαΐα: Τριήμερο θρίλερ με την παρακολούθηση του Δαλαμάγκα - Ζούσε σε... φρούριο ως «Αντώνης Τζίμας»

Μια σπουδαία επιτυχία με διεθνή αντίκτυπο κατέγραψε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται από σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου ο James (Τζέιμς) Δαλαμάγκας, ο άνθρωπος με τα «χίλια πρόσωπα», τον οποίο οι διωκτικές αρχές αναζητούσαν σε ολόκληρο τον πλανήτη για περισσότερα από 26 χρόνια.



Ο Δαλαμάγκας κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία ενός Έλληνα ομογενούς στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τον Απρίλιο του 1999 και είχε επικηρυχθεί από τις αυστραλιανές αρχές με το ποσό των 200.000 δολαρίων Αυστραλίας -περίπου 123.000 ευρών. Το θύμα του ήταν ο 32χρονος -τότε- ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου, πατέρα δύο παιδιών, τον Απρίλιο του 1999 στο Σίδνεϊ.

Το μοιραίο λάθος

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Patrapress.gr, ο 55χρονος είχε καταφέρει να εξαφανίσει τα ίχνη του αλλάζοντας το όνομά του σε «Αντώνης Τζίμας» και τα τελευταία χρόνια είχε βρει καταφύγιο στην περιοχή Άλσος Αιγιαλείας.



Οι έμπειροι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας, αξιοποιώντας συγκεκριμένες πληροφορίες, παρακολουθούσαν το κρησφύγετό του. Επί τρεις ολόκληρες ημέρες, περίμεναν υπομονετικά τον καταζητούμενο να κάνει το μοιραίο λάθος και να βγει από το σπίτι του. Το λάθος αυτό έγινε σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου 2026. Μόλις ο Δαλαμάγκας πέρασε την πόρτα, οι άνδρες της Ασφάλειας επενέβησαν αστραπιαία και του πέρασαν χειροπέδες.

Το κρησφύγετο του Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αίγιο.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση

Πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα αναφέρουν ότι το σπίτι στο οποίο διέμενε ο 55χρονος έμοιαζε με πραγματικό φρούριο. Το ακίνητο ήταν περιφραγμένο με ψηλούς τοίχους, ενώ ο καταζητούμενος είχε φροντίσει να προστατεύεται από μεγάλο αριθμό άγριων σκύλων, ώστε να αποτρέπει οποιονδήποτε να πλησιάσει.



Μάλιστα, η επιχείρηση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και στην περιοχή έχει κληθεί και αναμένεται ειδικός εκπαιδευτής σκύλων προκειμένου να τιθασεύσει τα ζώα, έτσι ώστε οι αστυνομικοί να μπορέσουν να εισέλθουν με ασφάλεια στο εσωτερικό του σπιτιού και να πραγματοποιήσουν εξονυχιστική έρευνα για περαιτέρω στοιχεία.

Το χρονικό του εγκλήματος

Στις 25 Απριλίου 1999 (Ημέρα ANZAC), ο Δαλαμάγκας μαχαίρωσε θανάσιμα τον Γιαννόπουλο σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ, όταν το θύμα προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει έναν καυγά. Αμέσως μετά το έγκλημα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, όμως εκείνος κατάφερε να διαφύγει και πιστεύεται ότι κατέφυγε στην Ελλάδα, όπου κρυβόταν μέχρι σήμερα χρησιμοποιώντας διάφορα ψευδώνυμα. Φέρεται να χρησιμοποιούσε τα ονόματα «Τζέιμς», «Τζιμ», «Τιμ», «Δημήτριος», «Δημήτρης», «Μήτσος», «Τάκης», «Κάνης» ενώ θεωρείται βέβαιο ότι μιλάει καλά ελληνικά λόγω των χρόνων που έχει ζήσει στην Ελλάδα.

Οι έρευνες και η επικήρυξη

Οι αυστραλιανές αρχές, σε συνεργασία με την Interpol και την Ελληνική Αστυνομία, είχαν καταλήξει στην εκτίμηση ότι είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, προστατευόμενος πιθανότατα από έναν στενό κύκλο ανθρώπων.



Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει ανακοινώσει χρηματική αμοιβή ύψους 200.000 δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 123.000 ευρώ) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.



Το 2003 οι ελληνικές αρχές είχαν αναλάβει τη δίωξη, ωστόσο το έγκλημα βάσει του ελληνικού δικαίου αντιμετώπισε τον κίνδυνο της 20ετούς παραγραφής, γεγονός που ώθησε τις αυστραλιανές αρχές να ανανεώσουν τις δημόσιες εκκλήσεις τους με σύγχρονα ψηφιακά σκίτσα για το πώς μοιάζει σήμερα.