Αχαρνές: Διακοπή κυκλοφορίας στη Σπύρου Βρεττού λόγω κινδύνου πτώσης κολόνας ηλεκτροδότησης

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σπύρου Βρεττού, στις Αχαρνές, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, λόγω κινδύνου πτώσης κολόνας ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κολόνα υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από πρόσκρουση φορτηγού, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην άμεση διακοπή της κυκλοφορίας για την προστασία των διερχόμενων οδηγών και πεζών.

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Σπύρου Βρεττού, από το ύψος της οδού Τσαμαλή έως τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Γιάννης Κέμμος

Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς και αρθεί ο κίνδυνος από την ετοιμόρροπη κολόνα.