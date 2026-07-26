Αχαρνές: Συνελήφθη 22χρονος – Στο σπίτι του βρέθηκαν karambit, αεροβόλο και κάνναβη

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Στη σύλληψη ενός 22χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής (Δ.Δ.Ε.Ε.Α.), το πρωί της 23ης Ιουλίου, στην περιοχή των Αχαρνών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ενώ κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μαχαίρι τύπου karambit,

δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

δύο τρίφτες,

αεροβόλο όπλο,

μεταλλικό κυτίο με μεγάλο αριθμό μεταλλικών σφαιριδίων,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Ο 22χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.