Στο φως της δημοσιότητας έρχεται η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν την αγορά μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου με «αχυρανθρώπους»,προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων στο ελληνικό Δημόσιο.

Ο Flash παρουσιάζει αποκλειστικά πλάνα από τη χθεσινή μεγάλη επιχείρηση των Αρχών, καταγράφοντας τη στιγμή που οι αστυνομικοί ξεσκεπάζουν το «θησαυροφυλάκιο» του κυκλώματος.

Η κρύπτη στο κατάστημα-βιτρίνα



Οι έρευνες επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας που φέρεται να αποτελούσε κεντρικό πυλώνα στη δραστηριότητα της οργάνωσης. Όπως φαίνεται στο οπτικοακουστικό υλικό, τα μέλη του κυκλώματος είχαν δημιουργήσει μια ειδική, χειροποίητη κρύπτη στον τοίχο, επιμελώς καμουφλαρισμένη, η οποία δεν ήταν ορατή με την πρώτη ματιά.

Με τη χρήση ειδικών εργαλείων, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν να ανοίξουν το μεταλλικό πορτάκι της κρύπτης, αποκαλύπτοντας το εσωτερικό της.

Φάκελοι με «ζεστό» χρήμα

Μέσα στην κρύπτη εντοπίστηκαν:

Πολυάριθμοι φάκελοι με μεγάλα ποσά σε μετρητά.

Συσκευασίες που περιείχαν χαρτονομίσματα, έτοιμα να διοχετευτούν ή να «ξεπλυθούν» μέσω των δραστηριοτήτων της οργάνωσης.

Έγγραφα και φακέλους που σχετίζονται με τις εικονικές επιχειρήσεις και τους «μπροστινούς» (αχυρανθρώπους).

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα



Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε δεκάδες ανύποπτα ή συνεργαζόμενα πρόσωπα ως νόμιμους εκπροσώπους σε εταιρείες-φαντάσματα. Μέσω αυτών, πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές, μη απόδοση ΦΠΑ και άλλες φορολογικές παραβάσεις, ενώ τα κέρδη κατέληγαν σε κρύπτες όπως αυτή που κατέγραψε η κάμερα, πριν μοιραστούν στους εγκεφάλους της οργάνωσης.

Οι συλλήψεις των μελών συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα ευρήματα από τα καταστήματα της γνωστής αλυσίδας για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της απάτης.

Αχυράνθρωποι: Η στιγμή που οι Αρχές βρίσκουν κρύπτη με τα «μαύρα» μετρητά της εγκληματικής οργάνωσης pic.twitter.com/IPyOu3NavM — Flash.gr (@flashgrofficial) February 13, 2026

Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο από την επιχείρηση: