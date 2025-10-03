Action 24: Εγκαινιάζει παιδική ζώνη τα ΣΚ με τα «Στρουμφάκια»

Έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια από τότε που τα «Στρουμφάκια» άρχισαν να μιλάνε ελληνικά και μπήκαν στη ζωή μας μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Έκτοτε τα λατρεμένα γαλάζια πλασματάκια έγιναν παιχνίδι, ταινίες, ρούχα, παπούτσια, παγωτά και γνώρισαν παγκόσμια αναγνώριση.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου και κάθε ΣΚ στις 10.00 η σειρά που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι επιστρέφει και πάλι μεταγλωττισμένη στο Action 24 που λανσάρει για πρώτη φορά παιδική ζώνη με στόχο να κερδίσει το ενδιαφέρον και μιας άλλης μερίδας κοινού.

Το βήμα για τη δημιουργία παιδικής ζώνης ξεκινά και δεν αποκλείεται στο άμεσο μέλλον να δούμε και άλλες τέτοιες σειρές να εντάσσονται στο πρόγραμμα του καναλιού.

Τα... 100 Στρουμφ

Τα «Στρουμφάκια» γεννήθηκαν από τον Βέλγο καρτουνίστα Πεγιό στις 23 Οκτωβρίου 1958, σύντομα δηλαδή έχουν γενέθλια και συμπληρώνουν τα 67 χρόνια ζωής. Η πρώτη τους εμφάνιση ήταν στο γαλλοβελγικό περιοδικό κόμικ «Σπιρού και Φαντάζιο» και αμέσως όλοι ερωτεύθηκαν αυτά τα γαλάζια πλασματάκια που ζουν σε ένα καλά κρυμμένο χωριό μέσα στο δάσος και προσπαθούν να γλιτώσουν από τον κακό Δρακουμέλ και τη γάτα του, την Ψιψινέλ!

Υπάρχουν πάνω από 100 χαρακτήρες Στρουμφ. Όλοι φυσικά γνωρίζουν τον Μπαμπαστρούμφ, τον αρχηγό της κοινότητας και τον μόνο που είναι ντυμένος στα κόκκινα! Η Στρουμφίτα είναι το μόνο ενήλικο θηλυκό στρουμφάκι, που δημιουργήθηκε από τον μάγο Δρακουμέλ, με σκοπό να διεισδύσει στο στρουμφοχωριό και να τον οδηγήσει τον εκεί. Ο Μπαμπαστρούμφ έλυσε τα μάγια και η Στρουμφίτα γλίτωσε. Υπάρχει ο Σπιρτούλης με τα μεγάλα γυαλιά που λέει ανοησίες και εκτοξεύεται από το χωριό κάθε φορά που εκνευρίζει τα άλλα Στρουμφάκια!

Κανείς δεν ξεχνά επίσης τον Ξεφτέρη, τον μηχανικό του χωριού, τον Γκρινιάρη που παραπονιέται για τα πάντα λέγοντας πάντα «Μου τη δίνει», τον Χουζούρη που συνεχώς νυστάζει, τον Μελένιο που κρατάει ένα καθρεφτάκι, τον απρόσεκτο Σκουντούφλη, τον Μάγειρα που όλο φτιάχνει γλυκά, τον Λιχούδη που δεν σταματά να τρώει, τον Χαχανούλη που όλο κάνει φάρσες με δωράκια που ανατινάζονται όταν τα ανοίγεις, τον φάλτσο Ντορεμί, τον Μουντζούρη που είναι το πιο βρόμικο Στρουμφ και τον Κοιμήση που είναι ο ονειροπόλος του χωριού.

Οι ηθοποιοί

Στην αρχική μεταγλώττιση της ΕΡΤ ο Σοφοκλής Πέππας έκανε τον Μπαμπαστρούμφ, ο Νίκος Σκιαδάς τον Δρακουμέλ, η Μπέτυ Αρβανίτη την Ψιψινέλ, η Μαρία Κωνσταντάρου τη Στρουμφίτα, η Αννέτα Παπαθανασίου τον Σπιρτούλη, ο Δημήτρης Λιγνάδης τον Μελένιο, ενώ τις φωνές τους είχαν δανείσει και οι Βασίλης Καΐλας, Νίκος Λυκομήτρος, Σπύρος Μπιμπίλας, Άννα Παναγιωτοπούλου, Ζαχαρία Ρόχας, Χρυσούλα Διαβάτη, Ναταλία Τσαλίκη, Έλντα Πανοπούλου, Μίρκα Παπακωνσταντίνου και Τάσος Κωστής.