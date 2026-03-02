Actor Awards: Σάρωσε το «Sinners» - Η λίστα με τους νικητές

Χθες, Κυριακή 1 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν στο Shrine Auditorium του Los Angeles τα Actor Awards - άλλοτε γνωστά ως SAG Awards - με παρουσιάστρια την Κρίστεν Μπελ και μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω του Netflix. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε η ταινία «Sinners» αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο Καλύτερου Καστ σε Ταινία, καθώς και το Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μάικλ Μπι Τζόρνταν.



«Δεν ξέρω καν από πού να αρχίσω. Δεν το περίμενα καθόλου» είπε αρχικά και στην συνέχεια αναφερόμενος στους συνυποψήφιούς του στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου, Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Ίθαν Χοκ και Τζέσι Πλέμονς ανέφερε: «Είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο να είμαι υποψήφιος σε κατηγορίες μαζί με ανθρώπους και ηθοποιούς που αγαπώ. Αυτό το ταξίδι ήταν απίστευτο. Σας ευχαριστώ που με καλωσορίσατε και με κάνατε να νιώσω ότι με βλέπετε. Και ξέρετε πώς νιώθω για εσάς».

«Εκείνο το παιδί από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ στέκεται εδώ αυτή τη στιγμή» συμπλήρωσε και στην συνέχεια ευχαρίστησε τη μητέρα του, Ντόνα, που τον πηγαινοέφερνε στη Νέα Υόρκη για οντισιόν. «Δεν είχαμε αρκετά χρήματα για να περάσουμε από το Holland Tunnel, ψάχναμε λεφτά για βενζίνη, για θέση πάρκινγκ...» θυμήθηκε.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν και η Τζέσι Μπάκλεϊ, που τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «Hamnet», αλλά και ο Σον Πεν, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για το πολυσυζητημένο «One Battle After Another».

Η λίστα με τους νικητές

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο



Νικητής: Michael B. Jordan – Sinners

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon Jesse Plemons – Bugonia

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο



Νικητής: Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Emma Stone – Bugonia

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο



Νικητής: Sean Penn – One Battle After Another



Miles Caton – Sinners

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet



Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο



Νικητής: Amy Madigan – Weapons

Odessa A’zion – Marty Supreme

Ariana Grande – Wicked: For Good

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another





Εξαιρετική Ερμηνεία από Καστ σε Ταινία



Νικητής: Sinners



Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another





Τηλεόραση



Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά



Νικητής: Owen Cooper – Adolescence



Jason Bateman – Black Rabbit

Stephen Graham – Adolescence

Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys – The Beast in Me



Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά



Νικητής: Michelle Williams – Dying for Sex

Claire Danes – The Beast in Me

Erin Doherty – Adolescence

Sarah Snook – All Her Fault

Christine Tremarco – Adolescence





Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά



Νικητής: Noah Wyle – The Pitt

Sterling K. Brown – Paradise

Billy Crudup – The Morning Show

Walton Goggins – The White Lotus

Gary Oldman – Slow Horses





Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά



Νικητής: Keri Russell – The Diplomat

Britt Lower – Severance

Parker Posey – The White Lotus

Rhea Seehorn – Pluribus

Aimee Lou Wood – The White Lotus





Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά



Νικητής: Seth Rogen – The Studio

Ike Barinholtz – The Studio

Adam Brody – Nobody Wants This

Ted Danson – A Man on the Inside

Martin Short – Only Murders in the Building





Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά



Νικητής: Catherine O'Hara – The Studio



Kathryn Hahn – The Studio

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Hacks

Kristen Wiig – Palm Royale



Εξαιρετική Ερμηνεία από Ensemble σε Δραματική Σειρά



Νικητής: The Pitt

The Diplomat

Landman

Severance

The White Lotus





Εξαιρετική Ερμηνεία από Ensemble σε Κωμική Σειρά



Νικητής: The Studio

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building





Stunts



Εξαιρετική Δράση από Ομάδα Stunt σε Ταινία



Νικητής: Mission: Impossible - The Final Reckoning



F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners



Εξαιρετική Δράση από Ομάδα Stunt σε Τηλεοπτική Σειρά



Νικητής: The Last of Us



Andor

Landman

Squid Game

Stranger Things