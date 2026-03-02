Actor Awards: Σάρωσε το «Sinners» - Η λίστα με τους νικητές
«Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω ότι με βλέπετε» ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός στην συγκινητική ομιλία του.
Χθες, Κυριακή 1 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν στο Shrine Auditorium του Los Angeles τα Actor Awards - άλλοτε γνωστά ως SAG Awards - με παρουσιάστρια την Κρίστεν Μπελ και μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω του Netflix. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε η ταινία «Sinners» αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο Καλύτερου Καστ σε Ταινία, καθώς και το Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μάικλ Μπι Τζόρνταν.
«Δεν ξέρω καν από πού να αρχίσω. Δεν το περίμενα καθόλου» είπε αρχικά και στην συνέχεια αναφερόμενος στους συνυποψήφιούς του στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου, Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Ίθαν Χοκ και Τζέσι Πλέμονς ανέφερε: «Είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο να είμαι υποψήφιος σε κατηγορίες μαζί με ανθρώπους και ηθοποιούς που αγαπώ. Αυτό το ταξίδι ήταν απίστευτο. Σας ευχαριστώ που με καλωσορίσατε και με κάνατε να νιώσω ότι με βλέπετε. Και ξέρετε πώς νιώθω για εσάς».
«Εκείνο το παιδί από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ στέκεται εδώ αυτή τη στιγμή» συμπλήρωσε και στην συνέχεια ευχαρίστησε τη μητέρα του, Ντόνα, που τον πηγαινοέφερνε στη Νέα Υόρκη για οντισιόν. «Δεν είχαμε αρκετά χρήματα για να περάσουμε από το Holland Tunnel, ψάχναμε λεφτά για βενζίνη, για θέση πάρκινγκ...» θυμήθηκε.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν και η Τζέσι Μπάκλεϊ, που τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «Hamnet», αλλά και ο Σον Πεν, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για το πολυσυζητημένο «One Battle After Another».
Η λίστα με τους νικητές
Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο
Νικητής: Michael B. Jordan – Sinners
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon Jesse Plemons – Bugonia
Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο
Νικητής: Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Emma Stone – Bugonia
Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο
Νικητής: Sean Penn – One Battle After Another
Miles Caton – Sinners
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο
Νικητής: Amy Madigan – Weapons
Odessa A’zion – Marty Supreme
Ariana Grande – Wicked: For Good
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another
Εξαιρετική Ερμηνεία από Καστ σε Ταινία
Νικητής: Sinners
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Τηλεόραση
Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά
Νικητής: Owen Cooper – Adolescence
Jason Bateman – Black Rabbit
Stephen Graham – Adolescence
Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
Matthew Rhys – The Beast in Me
Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά
Νικητής: Michelle Williams – Dying for Sex
Claire Danes – The Beast in Me
Erin Doherty – Adolescence
Sarah Snook – All Her Fault
Christine Tremarco – Adolescence
Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά
Νικητής: Noah Wyle – The Pitt
Sterling K. Brown – Paradise
Billy Crudup – The Morning Show
Walton Goggins – The White Lotus
Gary Oldman – Slow Horses
Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά
Νικητής: Keri Russell – The Diplomat
Britt Lower – Severance
Parker Posey – The White Lotus
Rhea Seehorn – Pluribus
Aimee Lou Wood – The White Lotus
Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά
Νικητής: Seth Rogen – The Studio
Ike Barinholtz – The Studio
Adam Brody – Nobody Wants This
Ted Danson – A Man on the Inside
Martin Short – Only Murders in the Building
Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά
Νικητής: Catherine O'Hara – The Studio
Kathryn Hahn – The Studio
Jenna Ortega – Wednesday
Jean Smart – Hacks
Kristen Wiig – Palm Royale
Εξαιρετική Ερμηνεία από Ensemble σε Δραματική Σειρά
Νικητής: The Pitt
The Diplomat
Landman
Severance
The White Lotus
Εξαιρετική Ερμηνεία από Ensemble σε Κωμική Σειρά
Νικητής: The Studio
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
Stunts
Εξαιρετική Δράση από Ομάδα Stunt σε Ταινία
Νικητής: Mission: Impossible - The Final Reckoning
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Εξαιρετική Δράση από Ομάδα Stunt σε Τηλεοπτική Σειρά
Νικητής: The Last of Us
Andor
Landman
Squid Game
Stranger Things