Actor Awards: Σάρωσε το «Sinners» - Η λίστα με τους νικητές

«Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω ότι με βλέπετε» ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός στην συγκινητική ομιλία του.

(Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)
Χθες, Κυριακή 1 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν στο Shrine Auditorium του Los Angeles τα Actor Awards - άλλοτε γνωστά ως SAG Awards - με παρουσιάστρια την Κρίστεν Μπελ και μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω του Netflix. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε η ταινία «Sinners» αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο Καλύτερου Καστ σε Ταινία, καθώς και το Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μάικλ Μπι Τζόρνταν.

«Δεν ξέρω καν από πού να αρχίσω. Δεν το περίμενα καθόλου» είπε αρχικά και στην συνέχεια αναφερόμενος στους συνυποψήφιούς του στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου, Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Ίθαν Χοκ και Τζέσι Πλέμονς ανέφερε: «Είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο να είμαι υποψήφιος σε κατηγορίες μαζί με ανθρώπους και ηθοποιούς που αγαπώ. Αυτό το ταξίδι ήταν απίστευτο. Σας ευχαριστώ που με καλωσορίσατε και με κάνατε να νιώσω ότι με βλέπετε. Και ξέρετε πώς νιώθω για εσάς».

«Εκείνο το παιδί από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ στέκεται εδώ αυτή τη στιγμή» συμπλήρωσε και στην συνέχεια ευχαρίστησε τη μητέρα του, Ντόνα, που τον πηγαινοέφερνε στη Νέα Υόρκη για οντισιόν. «Δεν είχαμε αρκετά χρήματα για να περάσουμε από το Holland Tunnel, ψάχναμε λεφτά για βενζίνη, για θέση πάρκινγκ...» θυμήθηκε.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν και η Τζέσι Μπάκλεϊ, που τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «Hamnet», αλλά και ο Σον Πεν, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για το πολυσυζητημένο «One Battle After Another».

Η λίστα με τους νικητές

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο

Νικητής: Michael B. Jordan – Sinners

Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon                                                                                                                                                                          Jesse Plemons – Bugonia

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο

Νικητής: Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Emma Stone – Bugonia

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο

Νικητής: Sean Penn – One Battle After Another

Miles Caton – Sinners
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο

Νικητής: Amy Madigan – Weapons

Odessa A’zion – Marty Supreme
Ariana Grande – Wicked: For Good
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another



Εξαιρετική Ερμηνεία από Καστ σε Ταινία

Νικητής: Sinners

Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another



Τηλεόραση

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Νικητής: Owen Cooper – Adolescence

Jason Bateman – Black Rabbit
Stephen Graham – Adolescence
Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
Matthew Rhys – The Beast in Me

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Νικητής: Michelle Williams – Dying for Sex

Claire Danes – The Beast in Me
Erin Doherty – Adolescence
Sarah Snook – All Her Fault
Christine Tremarco – Adolescence



Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά

Νικητής: Noah Wyle – The Pitt

Sterling K. Brown – Paradise
Billy Crudup – The Morning Show
Walton Goggins – The White Lotus
Gary Oldman – Slow Horses



Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά

Νικητής: Keri Russell – The Diplomat

Britt Lower – Severance
Parker Posey – The White Lotus
Rhea Seehorn – Pluribus
Aimee Lou Wood – The White Lotus



Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά

Νικητής: Seth Rogen – The Studio

Ike Barinholtz – The Studio
Adam Brody – Nobody Wants This
Ted Danson – A Man on the Inside
Martin Short – Only Murders in the Building



Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά

Νικητής: Catherine O'Hara – The Studio

Kathryn Hahn – The Studio
Jenna Ortega – Wednesday
Jean Smart – Hacks
Kristen Wiig – Palm Royale

Εξαιρετική Ερμηνεία από Ensemble σε Δραματική Σειρά

Νικητής: The Pitt

The Diplomat
Landman
Severance
The White Lotus



Εξαιρετική Ερμηνεία από Ensemble σε Κωμική Σειρά

Νικητής: The Studio

Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building



Stunts

Εξαιρετική Δράση από Ομάδα Stunt σε Ταινία

Νικητής: Mission: Impossible - The Final Reckoning

F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners

Εξαιρετική Δράση από Ομάδα Stunt σε Τηλεοπτική Σειρά

Νικητής: The Last of Us

Andor
Landman
Squid Game
Stranger Things

