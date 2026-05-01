Άδειασαν τα ράφια στη μοναδική κάβα του Ριάντ - Ουρές και εκνευρισμός στη Σαουδική Αραβία

Η μοναδική επίσημη κάβα της Σαουδικής Αραβίας στο Ριάντ αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις, καθώς τα ράφια της έχουν σχεδόν αδειάσει από μπύρες, κρασιά και άλλα αλκοολούχα ποτά.

Οι ελλείψεις αποδίδονται σε καθυστερήσεις στις διεθνείς αποστολές, οι οποίες σχετίζονται με τις αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Ουρές και εντάσεις στο Ριάντ

Το κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στη διπλωματική συνοικία του Ριάντ και λειτουργεί χωρίς ονομασία ή σήμανση, έχει προσελκύσει μεγάλες ουρές τις τελευταίες ημέρες.

Επισκέπτες αναφέρουν ότι αρκετοί ξένοι κάτοικοι φεύγουν από την εργασία τους για να προλάβουν διαθέσιμα προϊόντα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν σημειωθεί εντάσεις λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στα ράφια έχουν απομείνει μόνο λίγα και ακριβά προϊόντα, ενώ βασικές κατηγορίες όπως το λευκό κρασί απουσιάζουν σχεδόν πλήρως.

Πηγή που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας ανέφερε ότι έχουν απομείνει «μόνο μερικά μπουκάλια κόκκινου κρασιού», ενώ καταγράφηκαν και περιορισμένες παραλαβές μπύρας.

Saudi liquor store runs short because of Iran war bottleneck https://t.co/1kQnrWN1ef https://t.co/1kQnrWN1ef — Reuters (@Reuters) May 1, 2026

Το πλαίσιο λειτουργίας της κάβας

Η κάβα άνοιξε το 2024 στη Ριάντ για να εξυπηρετεί κυρίως μη μουσουλμάνους διπλωμάτες, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε εύπορους αλλοδαπούς κατοίκους.

Η λειτουργία της παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, σε μια χώρα όπου ισχύει από το 1952 γενική απαγόρευση στο αλκοόλ, στο πλαίσιο της ισλαμικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καθυστερήσεις σχετίζονται με αποστολές από το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι κανόνες για το αλκοόλ είναι πιο χαλαροί.

Οι καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει σημαντική μείωση αποθεμάτων, επηρεάζοντας τη λειτουργία του καταστήματος.

Ένα «παράθυρο» ανοίγματος της χώρας

Η ύπαρξη της κάβας εντάσσεται στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και οικονομικής διαφοροποίησης του βασιλείου υπό τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Παράλληλα, παραμένουν σχέδια για δημιουργία επιπλέον σημείων πώλησης, τα οποία όμως – σύμφωνα με πηγές – δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί.