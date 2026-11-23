Το «CAS» θα αποφασίσει την Τρίτη (23/11), ποιος τελικά θα είναι ο τροπαιούχος του Κόπα Άφρικα, μετά την έφεση της Σενεγάλης για τον επεισοδιακό χαμένο τελικό. Η «MARCA» από την άλλη, δημοσίευσε ότι το κύπελλο Αφρικής ανήκει στο Μαρόκο, με το Αθλητικό Δικαστήριο να απαντάει.

Η υπόθεση αφορά τον επεισοδιακό τελικό της 18ης Ιανουαρίου 2026, όταν η Σενεγάλη επικράτησε 1-0 του Μαρόκου στην παράταση, χάρη σε γκολ του Παπέ Γκέιγ, και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.

Η ανακοίνωση του CAS:

“Η παρούσα ενημέρωση αφορά τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης επί της προσφυγής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης (FSF, κατά τη γαλλική συντομογραφία) κατά της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) και της Βασιλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου (FRMF, κατά τη γαλλική συντομογραφία). Σήμερα, τα μέρη ενημερώθηκαν ότι η απόφαση του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) θα εκδοθεί το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2026.

Μόνο οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των διαύλων επικοινωνίας του CAS θεωρούνται επίσημες και οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση αυτή θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του CAS.

Το CAS αναστέλλει κάθε επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την απόφαση μέχρι την επίσημη ανακοίνωσή της”.