Άδειες δακτυλίου μέσω gov.gr και Gov.gr Wallet

Το νέο ειδικό σήμα Δακτυλίου, για την περίοδο 2025–2026, μπορείς να εκδώσεις μέσω της πλατφόρμας "gov.gr", ενώ παράλληλα έχεις τη δυνατότητα να το αποθηκεύσεις στο Gov.gr Wallet του κινητού σου τηλεφώνου για εύκολη και άμεση επίδειξη.

Η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας.

Δακτύλιος / Eurokinissi

Πώς εκδίδεται το νέο σήμα

Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται ψηφιακά, χωρίς φυσική παρουσία:

Μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» → «Μετακινήσεις», ή απευθείας από το daktylios.gov.gr, εισάγοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη. Το νέο σήμα φέρει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη αποστολή ή εκτύπωσή του. Η αυθεντικότητά του μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής docs.gov.gr/validate .

Ποια οχήματα δικαιούνται ειδικό σήμα

Το ειδικό σήμα χορηγείται σε οχήματα που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Αμιγώς ηλεκτρικά

Εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου

Υβριδικά ηλεκτρικά

Κατηγορίας Euro 6, με εκπομπές CO₂ κάτω από: 120 γρ./χλμ. για οχήματα ταξινομημένα πριν το 2021, 145 γρ./χλμ. για οχήματα ταξινομημένα από το 2021 και μετά

Δακτύλιος / Eurokinissi

Αυτόματη ανανέωση για παλαιότερες άδειες

Οι έντυπες άδειες Δακτυλίου των περιόδων 2023–2024 ή 2024–2025 ανανεώνονται αυτόματα για τη νέα περίοδο 2025–2026, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Ωστόσο, οι πολίτες θα πρέπει να ανανεώσουν την ψηφιακή άδεια που έχουν εκδώσει μέσω gov.gr ή έχουν αποθηκεύσει στο Gov.gr Wallet. Με το νέο ψηφιακό σήμα και τη δυνατότητα ενσωμάτωσής του στο Gov.gr Wallet, η διαδικασία ανανέωσης γίνεται πιο γρήγορη, απλή και φιλική προς τον πολίτη, ενισχύοντας παράλληλα τη βιώσιμη κινητικότητα στην πρωτεύουσα.

Ποινές και Έλεγχοι

Η παράβαση των μέτρων του Δακτυλίου επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 €, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρο 52 παρ. 6). Δεν προβλέπεται αφαίρεση πινακίδων ή άδειας κυκλοφορίας για την παράβαση αυτή. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από την Τροχαία Αθηνών και, όπου απαιτείται, με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και φορητών συσκευών επαλήθευσης.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης, οι πολίτες μπορούν να επιδείξουν το ψηφιακό ή εκτυπωμένο σήμα, το οποίο φέρει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και την ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Διάρκεια και ώρες ισχύος του Δακτυλίου

Η ισχύς του Δακτυλίου καθορίζεται ετησίως.

Για την περίοδο 2025–2026, το μέτρο θα εφαρμοστεί από 20 Οκτωβρίου 2025 έως 24 Ιουλίου 2026.

Οι ημέρες και ώρες εφαρμογής

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00

Παρασκευή: 07:00 – 15:00