Αδελφή 28χρονης εγκύου: «Της είχε χορηγηθεί ξανά αυτό το φάρμακο» - Ποιο λάθος έγινε στο νοσοκομείο

Τη νομική οδό κατά του ιατρικού προσωπικού σκοπεύει να ακολουθήσει η οικογένεια της 28χρονης εγκύου, η οποία κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, από αλλεργικό σοκ, ύστερα από τη χορήγηση αντιβίωσης. Την ίδια ώρα, η αδελφή της άτυχης γυναίκας, μιλώντας στο Star, υποστήριξε ότι ο θάνατος της εγκύου οφείλεται σε ένα τραγικό ιατρικό λάθος. Μάλιστα αποκάλυψε ότι στην αδελφή της είχε χορηγηθεί ξανά στο παρελθόν η συγκεκριμένη αντιβίωση, ωστόσο αυτή τη φορά οι γιατροί το έκαναν με λάθος τρόπο.

Συγκεκριμένα, είπε: «Της είχε ξαναχορηγηθεί πάλι αυτό το φάρμακο, τον Ιούλιο, που η αδελφή μου είχε πάλι μια αποβολή. Αλλά την πρώτη φορά χορηγήθηκε μέσα σε ορό, αυτή τη φορά της το χορήγησαν κατευθείαν ενδοφλέβια κι έφυγε μέσα σε 48 ώρες. Στη μαιευτική κλινική ήταν μόνη της με τον άνδρα της, δεν υπήρχε γιατρός και δεν ξέρω ποιος έδωσε την εντολή να της χορηγηθεί αντιβίωση». Σύμφωνα με την ίδια δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας που να δικαιολογεί τον θάνατό της. Παράλληλα, ο θείος της 28χρονης είπε στην εκπομπή πως η οικογένεια προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του γιατρού που της χορήγησε την αντιβίωση.

Τι ισχυρίζεται το ιατρικό προσωπικό

Από την πλευρά του, το προσωπικό του νοσοκομείου ανέφερε πως η 28χρονη είχε πάρει δύο φορές στο παρελθόν τη συγκεκριμένη αντιβίωση. Μία φορά για ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε με το δόντι της κι άλλη μία τον περασμένο Ιούλιο, που είχε μια ακόμα αποβολή. Η γυναίκα, όπως λένε, υπέστη αλλεργικό σοκ, έκανε ανακοπή και μεταφέρθηκε αμέσως στη ΜΕΘ, όπου διασωληνώθηκε. Καταβλήθηκαν όλες οι προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή, όμως δυστυχώς κατέληξε. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί τώρα είναι αν η αντιβίωση χορηγήθηκε σωστά και αν ήταν κάποιος μαζί με τη γυναίκα για να αντιληφθεί εγκαίρως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.