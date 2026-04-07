Αδερφή Κόκοτα: «Κάποιες στιγμές η κατάστασή του μπορεί να φαίνεται πιο βελτιωμένη, αλλά μέχρι εκεί»

Δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη ένα οξύ έμφραγμα ενώ βρισκόταν στις πρόβες του «Just the 2 of us». Έκτοτε η κατάστασή του παραμένει στάσιμη και οι όποιες βελτιώσεις παρουσιάζονται κάποιες στιγμές, δεν αλλάζουν τη γενικότερη εικόνα του, όπως αποκάλυψε στο «Πρωινό» η αδερφή του, Έλλη Κόκοτα. «Δίνει τον δικό του αγώνα και περιμένουμε κάτι καλύτερο να γίνει. Είναι καλά, είναι εκεί που ξέρετε ότι είναι, και περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προσευχόμαστε να γίνει καλύτερα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ευχόμαστε όλοι να πάει προς το καλύτερο».

«Στεναχωριέμαι που ο Δημήτρης είναι εκεί»

«Τώρα είναι ίδια η κατάστασή του, κάποιες στιγμές μπορεί να φαίνεται πιο βελτιωμένος, αλλά μέχρι εκεί. Πάω στο νοσοκομείο, τον βλέπω, του μιλάω πάντα. Του λέω: εύχομαι να γίνεις γρήγορα καλά. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν αντιδρά. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του και σε αυτούς που τον αγαπούν. Στεναχωριέμαι για τον Δημήτρη που είναι εκεί, και εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να πάει σπίτι του. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο για εκείνον. Η Κατερίνα είναι βράχος δίπλα του, εννοείται. Εύχομαι Καλή Ανάσταση σε όλους. Καλό Πάσχα, υγεία, σε όλους».