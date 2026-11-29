Grand Theft Auto: Πώς μια σειρά από ασύνδετες ιδέες έγινε φαινόμενο της pop κουλτούρας
Το εικονικό αμερικανικό όνειρο παραμένει ζωντανό, ακόμη κι όταν το ίδιο το παιχνίδι αμφισβητεί την αξία του.
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κατάσταση στο λιμάνι του Ηρακλείου την Κυριακή (29/11) να παρουσιάζει ιδιαίτερη επιβάρυνση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 1.000 άτομα βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο, έξω από το Παλιό Ψυγείο, ενώ ακόμη 600 φιλοξενούνται στο εσωτερικό της εγκατάστασης.
Την ίδια ώρα, νέες αφίξεις αναμένονται, καθώς φτάνουν ακόμη 146 μετανάστες, εντείνοντας την πίεση στις υπάρχουσες υποδομές.
Οι εικόνες από το λιμάνι αποτυπώνουν το μέγεθος των αφίξεων και την αυξημένη κινητοποίηση που απαιτείται για τη διαχείριση της κατάστασης.