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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κατάσταση στο λιμάνι του Ηρακλείου την Κυριακή (29/11) να παρουσιάζει ιδιαίτερη επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 1.000 άτομα βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο, έξω από το Παλιό Ψυγείο, ενώ ακόμη 600 φιλοξενούνται στο εσωτερικό της εγκατάστασης.

Ασφυκτική η κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη – Εκατοντάδες μετανάστες στο λιμάνι του Ηρακλείου



Ρεπορτάζ: Ελένη Στάθογλου pic.twitter.com/e4PmUTqgfd — Flash.gr (@flashgrofficial) November 29, 2026

Την ίδια ώρα, νέες αφίξεις αναμένονται, καθώς φτάνουν ακόμη 146 μετανάστες, εντείνοντας την πίεση στις υπάρχουσες υποδομές.

Οι εικόνες από το λιμάνι αποτυπώνουν το μέγεθος των αφίξεων και την αυξημένη κινητοποίηση που απαιτείται για τη διαχείριση της κατάστασης.