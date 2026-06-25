Αδιανόητες εικόνες στη Λάρισα: Έκανε ζωντανή μετάδοση όσο κρατούσε όμηρο την πρώην του με τσεκούρι

Σοκαριστικές εικόνες έρχονται στο φως από την υπόθεση ομηρίας στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος κράτησε επί ώρες την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της, μεταδίδοντας μάλιστα ο ίδιος ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις εξελίξεις.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το onlarissa.gr, ο άνδρας εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με εύφλεκτο υγρό, ενώ δηλώνει επανειλημμένα ότι είναι αποφασισμένος να πυρπολήσει το σπίτι. Την ίδια ώρα δίνει συνεχώς οδηγίες στην πρώην σύζυγό του για το πού θα κινηθεί μέσα στο σπίτι και στη βεράντα, με τη γυναίκα να προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμη.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραμάτισαν οι πολύωρες διαπραγματεύσεις των αστυνομικών με τον 50χρονο. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ηρεμήσουν και να αποφύγουν οποιαδήποτε επικίνδυνη κλιμάκωση, προσπαθώντας παράλληλα να κερδίσουν χρόνο. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στις συνομιλίες, αξιοποίησαν ακόμη και την προσωπική σχέση που φαίνεται να είχαν μαζί του, ενώ σε μια προσπάθεια να τον καθησυχάσουν του πρότειναν μέχρι και να συναντηθούν για καφέ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι δεν επρόκειτο να γίνει κάποια αιφνιδιαστική ενέργεια σε βάρος του.

Ο άνδρας ζητούσε επίμονα να συναντήσει συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, τους οποίους θεωρούσε υπεύθυνους για αποφάσεις σχετικά με την επικοινωνία του με τα παιδιά του. Μάλιστα, έπειτα από δικό του αίτημα πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με εισαγγελική λειτουργό, χωρίς ωστόσο να αλλάξει άμεσα η στάση του.

Πώς ξεκίνησε το περιστατικό

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο 50χρονος μπήκε στο σπίτι της πρώην συζύγου του, παρά τους περιοριστικούς όρους που είχαν επιβληθεί σε βάρος του. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., απειλούσε να βάλει φωτιά στην κατοικία, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, ειδικού διαπραγματευτή, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Ύστερα από πολύωρες διαβουλεύσεις, ο άνδρας πείστηκε τελικά να παραδοθεί χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντική συμβολή στην ομαλή έκβαση της υπόθεσης είχε ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, Γιάννης Θελούρας, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τον 50χρονο και κατάφερε να τον μεταπείσει πριν προχωρήσει στις απειλές που εκτόξευε.

Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Κατά τη διαδικασία, η δικηγόρος της πρώην συζύγου του ζήτησε την άμεση λήψη μέτρων προστασίας για τη γυναίκα, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν αποτελεί απειλή για εκείνη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «θα έδινα και την καρδιά μου για να ζήσει εκείνη και εγώ να πεθάνω».

Η υπόθεση πήρε αναβολή για αύριο το μεσημέρι. Μέχρι τότε ο 50χρονος παραμένει υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που περιλαμβάνουν ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.