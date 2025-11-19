Αδιανόητες επιθέσεις Τραμπ σε δημοσιογράφους: «Σιωπή γουρούνα» ξεστόμισε υψώνοντας το δάχτυλο

Άνευ προηγουμένου επιθέσεις εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά δύο γνωστών δημοσιογράφων μέσα σε μερικές ημέρες. Έφτασε, μάλιστα, να απειλήσει να απαγορεύσει εκπομπή του ABC News!

Το ένα περιστατικό συνέβη στο προεδρικό αεροσκάφος την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Εκεί ο Τραμπ άκουσε να του υποβάλλεται ερώτηση για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν. Απάντησε θυμωμένος πως δεν γνώριζε τίποτα για τα κακουργήματα σεξουαλικής φύσης του χρηματομεσίτη, παρότι οι δυο τους είχαν στενή φιλική σχέση για χρόνια. Όταν η Κάθριν Λούσι, του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg, επέμεινε θέτοντάς του το ζήτημα της άρνησής του να δημοσιοποιηθεί ο φάκελος της υπόθεσης, ο Αμερικανός πρόεδρος τη διέκοψε, ύψωσε τον δείκτη, την έδειξε και είπε: «Σιωπή. Σιωπή γουρούνα!»

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στο στόχαστρό του μπήκε η Μαίρη Μπρους του ABC News. «Είστε φρικτή δημοσιογράφος», φώναξε ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε «το δίκτυο για το οποίο εργάζεται είναι συνώνυμο με τα fake news».



Η ρεπόρτερ τον είχε μόλις ρωτήσει για τις δοσοληψίες της οικογένειάς του με τη Σαουδική Αραβία και την υπόθεση Έπσταϊν, ενώ είχε μόλις υποδεχτεί στο Οβάλ Γραφείο τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Είναι πρέπον, κ. πρόεδρε, το ότι η οικογένειά σας κάνει δουλειές με τη Σαουδική Αραβία ενώ εσείς είστε πρόεδρος; Δεν εγείρεται σύγκρουση συμφερόντων;», ήταν η ερώτησή της.



Αξίζει να σημειώσουμε ότι η σαουδαραβική εταιρεία Dar Global ανακοίνωσε νέα συνεργασία με τον όμιλο Trump Organization στις Μαλδίβες. Από το 2016, επικεφαλής του οικογενειακού ομίλου είναι ο Ντόναλντ ο νεότερος και ο Έρικ Τραμπ, δυο από τους γιους του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, που έχει μεταφέρει τις μετοχές του σε τραστ.

«Και, υψηλότατε, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν συμπεράνει ότι εσείς ενορχηστρώσατε τον βάρβαρο φόνο δημοσιογράφου, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων (των επιθέσεων) της 11ης Σεπτεμβρίου (2001) είναι έξαλλες που βρίσκεστε εδώ, στο Οβάλ Γραφείο. Γιατί θα έπρεπε οι Αμερικανοί να σας εμπιστευτούν;» συνέχισε η Μαίρη Μπρους.



Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο πρίγκιπας, γνωστός ως MbS στις ΗΠΑ από τα αρχικά του ονοματεπωνύμου του, ευθυνόταν άμεσα για τη φρικιαστική δολοφονία το 2018 του αρθρογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι. Όσο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο, ενορχηστρωτής τους ήταν Σαουδάραβας: ο Οσάμα μπιν Λάντεν.



Ο Τραμπ απέρριψε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. «Δεν έχω καμιά σχέση με τις δουλειές της οικογένειάς μου. Έχω παραιτηθεί» από τη διεύθυνση του ομίλου, διαβεβαίωσε, ενώ έσπευσε αμέσως μετά να υπερασπιστεί τον προσκεκλημένο του για την υπόθεση της δολοφονίας Κασόγκι. «Δεν χρειαζόταν να φέρετε τον προσκεκλημένο μας σε δύσκολη θέση κάνοντάς του τέτοια ερώτηση», είπε χαρακτηριστικά.



Η δημοσιογράφος του ABC News δεν φάνηκε να πτοείται. Επανήλθε μερικά λεπτά αργότερα, αυτή τη φορά για την υπόθεση Έπσταϊν. «Ξέρετε, δεν είναι η ερώτηση που με ενοχλεί. Είναι η συμπεριφορά σας. Θεωρώ ότι είστε φρικτή δημοσιογράφος», της είπε μαινόμενος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Και δεν σταμάτησε εκεί: «Θα σας πω κάτι. Νομίζω πως θα έπρεπε να αφαιρεθεί η άδεια (εκπομπής) του ABC News, διότι οι ειδήσεις σας είναι τόσο ψευδείς και λαθεμένες». Κάλεσε, δε, τον επικεφαλής του εποπτικού φορέα (FCC), να «το δει αυτό», πριν τελικά πει στη ρεπόρτερ: «Όχι άλλες ερωτήσεις από εσάς».