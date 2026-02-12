Αδιανόητες καταγγελίες στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Ο Γκιουλέρ δέχεται μπούλινγκ από συμπαίκτες του»

Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συνέντευξη του Σερχάτ Πεκμετζί, του ανθρώπου που είχε κομβικό ρόλο στην ανάδειξη και την υπογραφή του Αρντά Γκιουλέρ στη Φενερμπαχτσέ. Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της «Marca», γίνονται βαριές καταγγελίες για το περιβάλλον που, όπως υποστηρίζει, βιώνει ο νεαρός άσος στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πεκμετζί έκανε λόγο για «μόμπινγκ» εις βάρος του Γκιουλέρ, υποστηρίζοντας πως η παρενόχληση προέρχεται από συμπαίκτες του. Όπως ανέφερε, ο ίδιος διατηρεί συχνή τηλεφωνική επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή της «Βασίλισσας». «Παρότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένας τεράστιος σύλλογος, ο Αρντά υφίσταται εκφοβισμό. Δεν μου παραπονέθηκε ποτέ ευθέως, όμως γνώριζε ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Του είπα να κάνει υπομονή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος παράγοντας πήγε ακόμη πιο μακριά, συνδέοντας το κλίμα στα αποδυτήρια με αποφάσεις κορυφαίων προπονητών. Υποστήριξε ότι η τοξικότητα στο εσωτερικό του συλλόγου επηρέασε καταστάσεις γύρω από τον Γιούργκεν Κλοπ και τον Τσάμπι Αλόνσο, αφήνοντας αιχμές πως το περιβάλλον της Ρεάλ αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα.

Δεν έλειψαν ούτε οι προκλητικές συγκρίσεις. Ο Πεκμετζί χαρακτήρισε τη Φενερμπαχτσέ μεγαλύτερο σύλλογο από τη Ρεάλ Μαδρίτης, επικαλούμενος την ιστορία, τις επιτυχίες σε διαφορετικά αθλήματα και τις προσωπικότητες που έχουν περάσει από τον τουρκικό οργανισμό. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη δική του αποχώρηση από τη Φενέρ, υποστηρίζοντας ότι απολύθηκε και στη συνέχεια υπέστη «βάναυση παρενόχληση» από στελέχη της διοίκησης. Σχολίασε μάλιστα με αιχμηρό τρόπο και την υπόθεση του Τζον Ντουράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά ψυχολογικά ζητήματα που –όπως είπε– επηρέασαν την παρουσία του.