Αδιανόητη καταγγελία πυροσβεστών: Ρομά τους επιτέθηκαν στον Ασπρόπυργο ενώ έσβηναν φωτιά

Σοβαρό περιστατικό καταγγέλλει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών-Δασοκομάντος, αναφέροντας ότι πλήρωμα της Πυροσβεστικής που επιχειρούσε το απόγευμα της Τετάρτης (17/06) σε φωτιά στον Ασπρόπυργο βρέθηκε αντιμέτωπο με ομάδα περίπου 20 εξαγριωμένων Ρομά, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν στους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή κοντά σε καταυλισμό, όπου οι πυροσβέστες είχαν σπεύσει για την κατάσβεση φωτιάς. Ξαφνικά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ομάδα των Ρομά κινήθηκε προς το μέρος τους και ξεκίνησαν να τους απειλούν, να τους βρίζουν και να τους πετούν αντικείμενα.

Μάλιστα, κατά την καταγγελία του Σωματείου, ορισμένοι από αυτούς επιχειρήσαν να κλέψουν και το πυροσβεστικό όχημα ή ακόμα και μεταλλικά αντικείμενα που έφεραν μαζί τους οι πυροσβέστες.

Η ένταση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, με τους Ρομά να απειλούν πως θα τους επιτεθούν άγρια αν δεν φύγουν άμεσα από το σημείο.

Οι πυροσβέστες ενημέρωσαν το επιχειρησιακό κέντρο για όσα συνέβαιναν, κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο του οχήματός τους και απομακρύνθηκαν από το σημείο με ασφάλεια.

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών-Δασοκομάντος καταγγέλλει πως τέτοιου είδους περιστατικά θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των πυροσβεστών και ζητά άμεση διερεύνηση του συμβάντος.

Ολόκληρη η καταγγελία

«Για ακόμη μία φορά γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών κατά τα οποία πυροσβεστικό προσωπικό καλείται να επιχειρήσει υπό ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλειά του.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στο Σωματείο μας, σήμερα το απόγευμα πυροσβεστικό όχημα κλήθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς σε καταυλισμό Ρομά στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου φέρεται να σημειώθηκε επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων, θέτοντας σε κίνδυνο τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο. Στο περιστατικό συμμετείχαν ένας εποχικός πυροσβέστης, ένας Π.Ε.Θ. και ένας μόνιμος υπάλληλος, χωρίς – όπως αναφέρεται – την παρουσία ή συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι συνάδελφοι μας δέχτηκαν επίθεση από Ρομά, προσπάθησαν να τους πάρουν το όχημα και υλικά από το όχημα τους και δέχτηκαν απειλές για τη σωματική τους ακεραιότητα αν δεν αποχωρούσαν από τη περιοχή.

Ζητούμε την άμεση διερεύνηση του συμβάντος από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να εξακριβωθεί υπό ποιες συνθήκες δόθηκε η εντολή επέμβασης και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας.

Παράλληλα, τονίζεται ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορεί να συνεχιστούν, καθώς θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πυροσβεστών και δυσχεραίνουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών, με πιθανό αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους. Τίθεται εύλογα το ερώτημα για το ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Το Σωματείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ την Παρασκευή στις 8:00 στη Βουλή των Ελλήνων θα απαντηθεί επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα από τον Υπουργό κ. Ευάγγελο Τουρνά.»