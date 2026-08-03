Αδιανόητο: 28χρονη ανάγκαζε την ανήλικη κόρη της σε πορνογραφικές βιντεοκλήσεις με 56χρονο

Στη σύλληψη ενός 56χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. στο Λαύριο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (30/7), σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις και παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 56χρονος κατηγορείται ότι τον Μάιο του 2026, πραγματοποιώντας βιντεοκλήση μέσω δημοφιλούς εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων με 28χρονη, παρουσία της ανήλικης κόρης της που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της, παρακολουθούσε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα και πορνογραφικές παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε η ανήλικη, κατόπιν εξαναγκασμού από τη μητέρα της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.