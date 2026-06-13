Αδιανόητο: Έκλεψαν την Εθνική Αγγλίας όσο προετοιμαζόταν για το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ

Κάτι που προφανώς δε περίμενε κανείς έγινε στην Εθνική Αγγλίας, όσο η ομάδα κάνει τη προετοιμασία της για τη πρώτη της μάχη στο Μουντιάλ απέναντι στη Κροατία τη Τετάρτη 17/6.

Όπως αναφέρει το BBC Sport, τα «τρία λιοντάρια» έπεσαν θύματα κλοπής, με τους δράστες να παίρνουν ποδοσφαιρικές μπάλες και παπούτσια μεταξύ άλλων. Ο προπονητικός εξοπλισμός της Αγγλίας, ήταν σε βανάκι, το οποίο διέρρηξαν άγνωστοι και έκλεψαν αρκετά αντικείμενα.

Η Αμερικανική αστυνομία, η οποία βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την FA, εξετάζει το περιστατικό και έχει ήδη σε προβεί σε δύο συλλήψεις υπόπτων για αυτό το σπάνιο περιστατικό.