Αδιανόητο: Έκλεψαν την Εθνική Αγγλίας όσο προετοιμαζόταν για το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ
Άγνωστοι έκλεψαν πράγματα από τον προπονητικό εξοπλισμό της εθνικής Αγγλίας, παραμονές της άφιξης της αποστολής στο Κάνσας.
Κάτι που προφανώς δε περίμενε κανείς έγινε στην Εθνική Αγγλίας, όσο η ομάδα κάνει τη προετοιμασία της για τη πρώτη της μάχη στο Μουντιάλ απέναντι στη Κροατία τη Τετάρτη 17/6.
Όπως αναφέρει το BBC Sport, τα «τρία λιοντάρια» έπεσαν θύματα κλοπής, με τους δράστες να παίρνουν ποδοσφαιρικές μπάλες και παπούτσια μεταξύ άλλων. Ο προπονητικός εξοπλισμός της Αγγλίας, ήταν σε βανάκι, το οποίο διέρρηξαν άγνωστοι και έκλεψαν αρκετά αντικείμενα.
Η Αμερικανική αστυνομία, η οποία βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την FA, εξετάζει το περιστατικό και έχει ήδη σε προβεί σε δύο συλλήψεις υπόπτων για αυτό το σπάνιο περιστατικό.