Αδιανόητο γκολ από τα 60 μέτρα στο τελικό του αραβικού κυπέλλου (vid)

Στο Lusail Stadium, όπου μια μέρα σαν σήμερα ο Λιονέλ Μέσι σήκωσε το παγκόσμιο κύπελλο το 2022, διεξάγεται απόψε ο τελικός του αραβικού κυπέλλου μεταξύ Ιορδανίας και Μαρόκου.

Οι Μαροκινοί βρέθηκαν μπροστά στο σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με ένα γκολ-ποίημα του Ουσαμα Τανάν. Ο αριστεροπόδαρος επιθετικός χαφ της Ουμ- Σαλάλ του Κατάρ, πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο, σήκωσε κεφάλι, σημείωσε ένα αδιανόητο γκολ από μία απόσταση περίπου 60-65 μέτρων και μάλιστα χωρίς φόρα.

Δείτε το γκολ: