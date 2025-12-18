Αδιανόητο γκολ από τα 60 μέτρα στο τελικό του αραβικού κυπέλλου (vid)
Ένα απίθανο γκολ σημειώθηκε στο τελικό του αραβικού κυπέλλου ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ιορδανία.
Στο Lusail Stadium, όπου μια μέρα σαν σήμερα ο Λιονέλ Μέσι σήκωσε το παγκόσμιο κύπελλο το 2022, διεξάγεται απόψε ο τελικός του αραβικού κυπέλλου μεταξύ Ιορδανίας και Μαρόκου.
Οι Μαροκινοί βρέθηκαν μπροστά στο σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με ένα γκολ-ποίημα του Ουσαμα Τανάν. Ο αριστεροπόδαρος επιθετικός χαφ της Ουμ- Σαλάλ του Κατάρ, πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο, σήκωσε κεφάλι, σημείωσε ένα αδιανόητο γκολ από μία απόσταση περίπου 60-65 μέτρων και μάλιστα χωρίς φόρα.
Δείτε το γκολ: