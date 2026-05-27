Αδιανόητο: Η Γουλβς θα λάβει περισσότερα χρήματα για τον υποβιβασμό της από την πρωταθλήτρια Ίντερ

Η αγωνιστική περίοδος για τη σεζόν 2025/26 φτάνει πια προς το τέλος της, με τα περισσότερα πρωταθλήματα, ιδίως τα κορυφαία, να έχουν ολοκληρωθεί. Στην Premier League, η Γουλβς γνώριζε εδώ και αρκετό καιρό πως η συνεχόμενη της παρουσία στην κορυφαία κατηγορία θα τελείωνε φέτος, με τον υποβιβασμό να είναι αναπόφευκτος και δεδομένος σχεδόν από την μέση της σεζόν.

Παρόλα αυτά, οι «λύκοι» αποχωρούν από τα... σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου με γεμάτα τα ταμεία τους, μιας και ο υποβιβασμός θα τους αποφέρει περισσότερα χρήματα από όσα θα αποκομίσει η πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ!

Συγκεκριμένα, η Γουλβς εξασφάλισε 120 εκατομμύρια λίρες από το τηλεοπτικό της συμβόλαιο και τα λοιπά έσοδα για την θέση στην οποία τερμάτισε στην Αγγλία, την ώρα που στα γήπεδα της Serie A, ο πρωταθλητής εισπράττει μόλις 25 εκατομμύρια από τα ανάλογα τηλεοπτικά χρήματα που μοιράζονται. Με λίγα λόγια, μια ομάδα που υποβιβάζεται από την Premier League εξασφαλίζει τα πενταπλάσια έσοδα από αυτά που λαμβάνει η ομάδα που κατακτά το πρωτάθλημα στην Ιταλία!

Καταλαβαίνει κανείς την χαοτική διαφορά που έχει χτιστεί ανάμεσα στα δύο πρωταθλήματα, με την Αγγλία να έχει δημιουργήσει ένα πρωτάθλημα διαφορετικής ταχύτητας και ανταγωνισμού, το οποίο επιβεβαιώνει και εξωαγωνιστικά με βάση τα κέρδη και τα έσοδα που έχουν οι ομάδες.

Ανάλογη είναι η διαφορά και με το Champions League, εκεί όπου η ομάδα που το κατακτά βάζει στα ταμεία της επίσης 25 εκατομμύρια, έχοντας πάντως εισπράξει χρήματα για ολόκληρη την πορεία της, τα οποία εκτοξεύουν τα έσοδα κοντά στα χρήματα που πήρε η... Γουλβς για να πέσει κατηγορία.