Αδιανόητο μπέρδεμα - Δύο Βραζιλιάνοι παίκτες… αντάλλαξαν συζύγους και έγιναν πατριοί μεταξύ τους
Έντερ Μιλιτάο και Λέο Περέιρα πρωταγωνιστούν σε μια απίστευτη ιστορία… ανταλλαγής συντρόφων, κάτι που τους έκανε πατριούς μεταξύ τους.
Κάποιες φορές η ζωή στήνει σενάρια που ούτε το Χόλιγουντ δεν θα τολμούσε να γράψει. Καταστάσεις που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία ή δραματική σειρά, αποδεικνύονται πέρα για πέρα αληθινές. Κάπως έτσι εξελίχθηκε και η απίθανη ιστορία των Έντερ Μιλιτάο και Λέο Περέιρα, δύο Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών που, πέρα από την καταγωγή τους, φαίνεται πως μοιράζονται και το ίδιο… γούστο στις γυναίκες.
Ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντερ Μιλιτάο, βρισκόταν στο παρελθόν σε σχέση με την Καρολίνε Λίμα, με την οποία απέκτησε μία κόρη. Μετά τον χωρισμό τους, ο Μιλιτάο παντρεύτηκε την Τάινα Κάστρο.
Από την άλλη πλευρά, ο άσος της Φλαμένγκο, Λέο Περέιρα, έκανε τη… διαδρομή αντίθετα. Ο Περέιρα ήταν ζευγάρι με την Τάινα Κάστρο, με την οποία έχει δύο παιδιά. Μετά τη δική τους διάσταση, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής παντρεύτηκε την πρώην σύντροφο του Μιλιτάο, Καρολίνε Λίμα!
Το αποτέλεσμα; Οι δύο διεθνείς αμυντικοί είναι πλέον… πατριοί ο ένας στα παιδιά του άλλου, σε μια πρωτόγνωρη ιστορία που παραπέμπει περισσότερο σε σενάριο σειράς και λιγότερο σε μια αληθινή ιστορία.