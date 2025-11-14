Αδιανόητο μπέρδεμα - Δύο Βραζιλιάνοι παίκτες… αντάλλαξαν συζύγους και έγιναν πατριοί μεταξύ τους

Κάποιες φορές η ζωή στήνει σενάρια που ούτε το Χόλιγουντ δεν θα τολμούσε να γράψει. Καταστάσεις που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία ή δραματική σειρά, αποδεικνύονται πέρα για πέρα αληθινές. Κάπως έτσι εξελίχθηκε και η απίθανη ιστορία των Έντερ Μιλιτάο και Λέο Περέιρα, δύο Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών που, πέρα από την καταγωγή τους, φαίνεται πως μοιράζονται και το ίδιο… γούστο στις γυναίκες.

Ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντερ Μιλιτάο, βρισκόταν στο παρελθόν σε σχέση με την Καρολίνε Λίμα, με την οποία απέκτησε μία κόρη. Μετά τον χωρισμό τους, ο Μιλιτάο παντρεύτηκε την Τάινα Κάστρο.

Από την άλλη πλευρά, ο άσος της Φλαμένγκο, Λέο Περέιρα, έκανε τη… διαδρομή αντίθετα. Ο Περέιρα ήταν ζευγάρι με την Τάινα Κάστρο, με την οποία έχει δύο παιδιά. Μετά τη δική τους διάσταση, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής παντρεύτηκε την πρώην σύντροφο του Μιλιτάο, Καρολίνε Λίμα!

Το αποτέλεσμα; Οι δύο διεθνείς αμυντικοί είναι πλέον… πατριοί ο ένας στα παιδιά του άλλου, σε μια πρωτόγνωρη ιστορία που παραπέμπει περισσότερο σε σενάριο σειράς και λιγότερο σε μια αληθινή ιστορία.