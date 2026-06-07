Αδιανόητο: Ο Ντουπλάντις έμεινε κάτω από τα 6 μέτρα και έχασε μετά από μια τριετία

Ποιος είπε ότι οι κορυφαίοι αθλητές του κόσμου δεν μπορούν να βρεθούν σε κακή βραδιά; Ο Μόντο Ντουπλάντις βρέθηκε σε μια τέτοια στo Diamond League της Στοκχόλμης και μένοντας κάτω από τα 6 μέτρα, μένοντας χωρίς νίκη για πρώτη φορά μετά από τρία ολόκληρα χρόνια!

Ο Σουηδός σούπερ σταρ του επί κοντώ δεν βρέθηκε σε καλή ημέρα μπροστά στο κοινό της πατρίδας του και ολοκλήρωσε τον αγώνα του με καλύτερο άλμα στα 5,80 μέτρα.

Ο «Μόντο» επιχείρησε δύο φορές να ξεπεράσει τα έξι μέτρα, χωρίς όμως επιτυχία, με αποτέλεσμα να χάσει την πρωτιά και να διακοπεί ένα εντυπωσιακό σερί νικών που κρατούσε από το 2023. Η συγκεκριμένη ήττα ήταν η πρώτη του μετά από 40 διαδοχικές διοργανώσεις, επίδοση που αποτυπώνει την απόλυτη κυριαρχία του στο αγώνισμα τα τελευταία χρόνια.

Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Κέρτις Μάρσαλ, ο οποίος ξεπέρασε τα 5,90 μέτρα και άφησε πίσω του τον κορυφαίο επικοντιστή του κόσμου.

Παρά την απογοήτευση για το αποτέλεσμα, ο Ντουπλάντις έδειξε το αθλητικό του πνεύμα, συγχαίροντας τον νικητή και αγκαλιάζοντάς τον αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Οι δηλώσεις του

«Αυτός είναι ο πιο σημαντικός αγώνας για μένα και δεν θέλω να χάσω. Ταυτόχρονα, παντρεύομαι σύντομα και αυτό είναι το μόνο που με νοιάζει. Δεν μπορώ να θυμώσω.



Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όσους ήρθατε εδώ, αλλά δεν ξέρω, παντρεύομαι και ελπίζω όλοι να περάσετε ένα καλό βράδυ και Σαββατοκύριακο».