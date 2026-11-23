Ένα επικίνδυνο περιστατικό καταγγέλλει η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Κοροίβου, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής της με την Ομόνοια Ναυπάκτου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Ναυπάκτου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ομάδας που φέρνει στο φως το Patrisnews, κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ, φίλαθλοι της Ομόνοιας φέρονται να χρησιμοποίησαν κάποιου είδους αεροβόλο όπλο, εκτοξεύοντας πλαστικά σφαιρίδια και χτυπώντας την αρχηγό του Κοροίβου.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς σημειώθηκε εν μέσω αθλητικής αναμέτρησης, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα αθλήτριας.

Σε ανακοίνωσή του, ο Κόροιβος περιέγραψε όσα συνέβησαν, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η αποστολή του.

πηγή: Patrisnews

«Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες που κλήθηκε η ομάδα μας να διαχειριστεί έπειτα από το 3ο σετ καθώς φίλαθλοι της Ομόνοιας Ναυπάκτου με χρήση κάποιου είδους αεροβόλου χτύπησαν την αρχηγό της ομάδας μας με πλαστικά σφαιρίδια,η ομάδα μας στάθηκε στο ύψος της και πάλεψε μέχρι και τον τελευταίο πόντο. Κρίμα να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά σε αθλητικές διοργανώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.