Αδιανόητο περιστατικό στη Σουηδία: Δολοφόνησαν νεαρό τερματοφύλακα επειδή τον πέρασαν για άλλο

Ένα θλιβερό και συνάμα ασυνήθιστο αιματηρό περιστατικό συνέβη στη Σουηδία. Ο νεαρός τερματοφύλακας Ούγκο Μοσχάγκεν της BK Forward, ομάδας τρίτης κατηγορίας, δολοφονήθηκε έπειτα από συνεχόμενους πυροβολισμούς.

Όμως, αυτό που προκαλέι εντύπωση, είναι πως ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με τους δράστες. Ούτε αυτοί μαζί του. Τον πυροβόλησαν, γιατί νόμιζαν πως ήταν άλλος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό συνέβη περίπου 200χλμ μακριά από την Στοκχόλμη. Οι Αρχές ενημερώθηκαν για πυροβολισμούς και όταν έφτασαν στο σημείο είδαν τον νεαρό ποδοσφαιριστή βαριά τραυματισμένο.

Ο Μοσχάγκεν μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όμως παραδόθηκε στα πολλαπλά του τραύματα και κατέληξε.

Σύμφωνα με την ερευνά της σουηδικής αστυνομίας, οι δράστες είχαν άλλο στόχο, τον οποίο μπέρδεψαν με τον 20χρονο τερματοφύλακα. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και οι εκτελεστές αναζητούνται.

Οι δηλώσεις του πατέρα του 20χρονου

Ο πατέρας του άτυχου νεαρού μίλησε σε Μέσο της χώρας, δηλώνοντας συντετριμμένος από το συμβάν: «Το μεγάλο του όνειρο ήταν να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Αφιέρωσε όλο του τον χρόνο σε αυτό και αυτή θα ήταν η χρονιά του. Βιώνω μια τραγική κατάσταση. Τη μια στιγμή αισθάνομαι θυμό και την άλλη στεναχώρια επειδή έχασα το παιδί μου με τον χειρότερο τρόπο», ανέφερε σχετικά.