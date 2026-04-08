Αδιανόητο περιστατικό στο Ηράκλειο: Ανήλικοι πετούν αυτοσχέδιες μολότοφ έξω από εκκλησία

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Καμινίων στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ανήλικοι ξεκίνησαν να πετούν αυτοσχέδιες μολότοφ στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού της Αγίας Βαρβάρας.

Μάλιστα, το περιστατικό αυτό φαίνεται να μην είναι μεμονωμένο, καθώς τις τελευταίες νύχτες η περιοχή μετατρέπεται, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, σε «πεδίο μάχης». Στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας, ομάδες ανηλίκων, ηλικίας μόλις 14-15 ετών, συγκεντρώνονται από νωρίς κρατώντας μπιτόνια πετρελαίου και μπουκάλια και φτιάχνουν αυτοσχέδιες μολότοφ, τις οποίες εκτοξεύουν χωρίς κανέναν φραγμό.

«Κάθε βράδυ αντιμετωπίζουμε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση! “Σκάνε” μολότοφ όπου βρουν, χωρίς να ενδιαφέρονται αν υπάρχουν μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, περαστικοί… Ζούμε σε καθεστώς τρόμου!», τονίζει κάτοικος της περιοχής στο Cretalive, περιγράφοντας το κλίμα πανικού που έχει δημιουργηθεί ενόψει και του Μεγάλου Σαββάτου.

Άλλοι κάτοικοι αναφέρουν πως αποφεύγουν να βγουν από τα σπίτια τους, φοβούμενοι τι θα συναντήσουν στην επιστροφή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μόνο την περασμένη Παρασκευή, γύρω στις 22:00, σημειώθηκαν πέντε εκρήξεις.

Το φαινόμενο καταδίκασε ο Πρόεδρος της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, Βασίλης Τριτσάρης, ο οποίος αποκάλυψε πως από τις συνεχείς εκρήξεις το προαύλιο της εκκλησίας έχει γεμίσει βαθουλώματα. Ο ίδιος ζητά διαρκή αστυνόμευση, υπογραμμίζοντας ότι ο κίνδυνος για τα ίδια τα παιδιά είναι τεράστιος, ενώ οι κάτοικοι δηλώνουν πως δεν ξέρουν πλέον «τι τους ξημερώνει».