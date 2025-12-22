Αδιανόητο περιστατικό στο NFL: Παίκτης γρονθοκόπησε οπαδό που τον αποκάλεσε με το πλήρες όνομα του

Ένα άκρως επιθετικό και σοκαριστικό περιστατικό κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός την Κυριακή (21/12) σε αγώνα NFL ανάμεσα στους Pittsburgh Steelers και τους Detroit Lions, με πρωταγωνιστή τον παίκτη των Steelers, DK Metcalf.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στο Ford Field, έδρα των Lions, ο Metcalf φαίνεται σε βίντεο να πλησιάζει φίλαθλο που βρισκόταν στις κερκίδες, να του τραβά την μπλε περούκα και στη συνέχεια να του ρίχνει γροθιά στο πρόσωπο. Όπως έγινε γνωστό, η αντίδραση του παίκτη προκλήθηκε επειδή ο οπαδός τον αποκάλεσε με το πλήρες όνομά του.

Ο άτυχος φίλαθλος, μιλώντας στη Detroit Free Press, αποκάλυψε τι συνέβη: «Τον φώναξα με το πλήρες όνομά του, DeKaylin Zecharius Metcalf. Δεν του αρέσει το επίσημο όνομά του. Με άρπαξε και μου έσκισε το πουκάμισο. Είμαι σοκαρισμένος, όλοι μου μιλάνε, είμαι λίγο ταραγμένος, αλλά το μόνο που θέλω είναι να κερδίσουν οι Lions», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θέση για το περιστατικό πήρε και ο αναλυτής κανονισμών του CBS, Gene Steratore, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν μπορούσε να τιμωρηθεί εντός αγώνα, καθώς δεν έγινε αντιληπτή από τους διαιτητές και έλαβε χώρα εκτός αγωνιστικού χώρου. «Από τη στιγμή που οι διαιτητές δεν το είδαν – και δεν θα μπορούσαν από το σημείο που βρισκόταν ο Metcalf – δεν είναι κάτι που μπορεί να εξεταστεί διαιτητικά. Ωστόσο, έχω ενημερωθεί πως το περιστατικό θα διαβιβαστεί στο NFL για περαιτέρω εξέταση», τόνισε.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ο φίλαθλος αποβλήθηκε από το γήπεδο μετά το επεισόδιο, ενώ το NFL εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής ποινής στον παίκτη των Steelers, ο οποίος κινδυνεύει με αποκλεισμό για την αδιανόητη ενέργεια του.