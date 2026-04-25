Αδιανόητο περιστατικό στον Ωρωπό: Πέταξαν μπάζα στη λιμνοθάλασσα Natura για να φτιάξουν δρόμο

Τεράστια περιβαλλοντική ζημιά έχει προκληθεί στη λιμνοθάλασσα του Ωρωπού, περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura, καθώς άγνωστοι δράστες φέρονται να πέταξαν μεγάλες ποσότητες μπαζών, φτιάχνοντας ουσιαστικά έναν αυτοσχέδιο δρόμο μέσα στο νερό.

Το γεγονός αποκάλυψε ο δήμαρχος Ωρωπού, ο οποίος ανήρτησε σχετικές φωτογραφίες στα social media και προχώρησε σε μηνυτήριες αναφορές, υπογραμμίζοντας ότι οι υπεύθυνοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη για την οικολογική αυτή καταστροφή.

Στις εικόνες που έχουν δημοσιοποιηθεί φαίνεται καθαρά ότι οι άγνωστοι δημιούργησαν έναν «δρόμο» μήκους 60 μέτρων μέσα στη θάλασσα, παρότι το σημείο βρίσκεται σε προστατευμένη ζώνη Natura. Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο του δήμου μαζί με τον δήμαρχο Γιώργο Γιασημάκη για αυτοψία, καταγράφοντας την κατάσταση και προχωρώντας άμεσα σε επίσημη καταγγελία.

Ολόκληρη η ανάρτηση του δημάρχου

«ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

Σήμερα αντίκρισα με λύπη και αγανάκτηση ένα πραγματικό περιβαλλοντικό έγκλημα στην παραλία της Σκάλας Ωρωπού, λίγα μέτρα από τα Τοπικά Ιατρεία.

Κάποιοι ασυνείδητοι εναπόθεσαν φορτηγά με μπάζα μέσα στη θάλασσα, στον αποκλεισμένο από τον Δήμο προστατευμένο χώρο της λιμνοθάλασσας, δημιουργώντας παράνομο δρόμο μήκους τουλάχιστον 60 μέτρων.

Μόλις ενημερώθηκα, πραγματοποίησα άμεσα αυτοψία και αμέσως κατέθεσα μηνύσεις στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού και στο Λιμεναρχείο Ωρωπού, προσκομίζοντας φωτογραφικό υλικό και την οποία διαβίβασα στη Κτηματική Υπηρεσία για άμεσες ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Το αναφέρω ξεκάθαρα: όσοι νομίζουν ότι μπορούν να καταστρέφουν το περιβάλλον θα μας βρουν απέναντί τους.

Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Ο Ωρωπός δεν είναι χώρος ασυδοσίας. Είναι ο ένας πανέμορφος τόπος και θα τον προστατεύσουμε με κάθε νόμιμο μέσο.»