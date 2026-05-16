Αδιανόητο: Προστατεύεται από την αστυνομία ο διαιτητής που έδωσε πέναλτι υπέρ της Σέλτικ μέσω VAR

Σε ένα παιχνίδι στη Σκωτία ανάμεσα στη Μάδεργουελ και τη Σέλτικ, ο διαιτητής Τζον Μπίτον, έδωσε ένα κρίσιμο πέναλτι στη Σέλτικ στο 99ο λεπτό του παιχνιδιού μέσο VAR.

Δυστυχώς για τον ίδιο όμως, από την επόμενη μέρα προσωπικά του στοιχεία διέρρευσαν στο διαδίκτυο σοκάροντας αυτόν και την οικογένειά του. Η αστυνομία αντέδρασε θέτοντας υπό προστασία της όλα τα μέλη.

Σχετικά με το πέναλτι για χέρι όπως εν τέλη καταλόγισε, η αντίδραση ήταν άμεση και ιδιαίτερα έντονη. Ο προπονητής της πρωτοπόρου Χαρτς, Ντέρεκ ΜακΊνες, χαρακτήρισε την απόφαση «απαράδεκτη», ενώ ο τεχνικός της Μάδεργουελ, Γενς Μπέρθελ Άσκου, μίλησε για «ντροπιαστική στιγμή για το ποδόσφαιρο». Παράλληλα, στην κουβέντα μπήκε και ο Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος δήλωσε ότι αυτή είναι «η χειρότερη απόφαση όλων των εποχών από VAR».

Η ομοσπονδία SFA με ανακοίνωσή της απάντησε αυστηρά για όλα αυτά λέγοντας:

«Δυστυχώς, είμαστε επίσης σαφείς ότι αυτή είναι η αναπόφευκτη συνέπεια της αυξανόμενης κριτικής, της μισαλλοδοξίας και της αποδιοπομπαίας τράγων που επιδείχθηκαν αυτή τη σεζόν από τους σχολιαστές των μέσων ενημέρωσης, τους οπαδούς, τις επίσημες ομάδες οπαδών, τους συλλόγους, τους παίκτες, τους προπονητές και τους πρώην διαιτητές αγώνων».

«Οι διαιτητές δεν είναι αλάνθαστοι. Λάθη θα γίνονται στο γήπεδο και υποκειμενικές αποφάσεις μπροστά στην οθόνη VAR, όπως ακριβώς οι προπονητές θα επιλέγουν λάθος ομάδα, οι τερματοφύλακες θα δέχονται εύκολα γκολ και οι επιθετικοί θα αστοχούν από τα πέντε μέτρα. Ωστόσο, η αντίδραση σε αυτά τα αναπόφευκτα γεγονότα δεν θα μπορούσε να είναι πιο αντιφατική».



«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σκωτίας θα επιδιώξει να ενισχύσει τους κανόνες της για να προστατεύσει καλύτερα όσους είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αθλήματος και θα παροτρύνει όσους αναμφίβολα θα συμμετάσχουν στην καταδίκη περιστατικών όπως αυτό να υποστηρίξουν αυτές τις προτάσεις και όχι να συμβάλουν στην αποδυνάμωσή τους με βάση την αυτοσυντήρησή τους».