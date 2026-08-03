Αδιανόητο στη Μαγούλα: Λήστεψαν τα αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που επιχειρούσαν στις φωτιές

Αδιανόητες εικόνες καταγράφηκαν στη Μαγούλα, την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Σύμφωνα με καταγγελίες πυροσβεστών, ομάδα ατόμων εκμεταλλεύτηκε την απουσία τους και εισέβαλε την Κυριακή στον χώρο στάθμευσης του Πυροσβεστικού Σώματος στη Μαγούλα, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα και αφαιρώντας εξαρτήματά τους.

Όπως καταγγέλλουν οι πυροσβέστες, την ώρα που οι ίδιοι επιχειρούσαν στα πύρινα μέτωπα της Βοιωτίας και της Αττικής, οι δράστες μπήκαν στο parking της Πυροσβεστικής στη Μαγούλα.

Αφού προκάλεσαν φθορές στα αυτοκίνητά τους, αφαίρεσαν τις ζάντες και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Οι πυροσβέστες καταγγέλλουν πως ενώ βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φωτιές, κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους για να λεηλατήσουν τα οχήματά τους.

«Ποιος θα προστατεύσει εμάς τελικά;»

Για το περιστατικό έκανε ανάρτηση στα social media και η ομάδα «Εθελοντών Πυροσβεστών», θέτοντας το ερώτημα «ποιος θα προστατεύσει εκείνους τελικά;».

«Την ώρα που οι Πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντι-κοινωνική ομάδα. Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά;», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.