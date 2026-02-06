ΑΔΜΗΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο 1 δισ. ευρώ ζητά ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ζήτησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με επιστολή του στον πρόεδρο της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, χθες Πέμπτη (5/2) κοινοποιήθηκε επιστολή του Σταύρου Παπασταύρου προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με την οποία ζητείται η εκκίνηση των σχετικών εταιρικών διαδικασιών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με συμμετοχή έκαστου μετόχου κατά την τρέχουσα αναλογία συμμετοχής του στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιό της.

Σκοπός είναι η κάλυψη των επενδυτικών αναγκών του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 2025-2034.

Η εταιρεία, ως μέτοχος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., θα εξετάσει τα ανωτέρω στο πλαίσιο των αρμόδιων εταιρικών της οργάνων, σύμφωνα με το καταστατικό της και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Διευκρινίζεται ότι μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του κειμένου δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας. Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη που την αφορά όταν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.