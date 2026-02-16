ΑΔΜΗΕ: Πώς η ΑΜΚ-μαμούθ «ξεκλειδώνει» τις διασυνδέσεις και μειώνει τους λογαριασμούς

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στην οποία η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε κατά την (13/2/2026) Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό του €1.000.000.000,00 με καταβολή μετρητών. Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω έκδοσης 1.000.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης. των νέων μετοχών, με διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης ένα (1) έτος. Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΠΑ) 2025-2034

Η αύξηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ με νέες διασυνδέσεις, διεθνείς και εγχώριες, που μπορούν να συμβάλουν στην συγκράτηση των τιμών του ηλεκτρισμού.

Επενδύσεις και διασυνδέσεις

Πρόκειται για επενδύσεις οι οποίες, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ έως το 2030, ανέρχονται σε περίπου 6,5 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι το 2034 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 8 δισ. ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Β. Αιγαίου, καθώς και η ενίσχυση των διασυνδέσεων με Ιταλία, Αλβανία και Τουρκία, με την προσθήκη νέων καλωδιακών συνδέσεων δίπλα στις υφιστάμενες.

Οι διασυνδέσεις των νησιών μειώνουν το κόστος για τους καταναλωτές, καθώς περιορίζουν τη δαπάνη για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, που καλύπτουν κατά κύριο λόγο το αυξημένο κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών. Ενώ οι διεθνείς διασυνδέσεις αυξάνουν τον ανταγωνισμό και τις δυνατότητες για εξαγωγές ρεύματος, συνεπώς ωφελούν επίσης συνολικά τη χώρα.

Θα διατηρηθεί η μετοχική ισορροπία

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, θα είναι η διατήρηση της παρούσης μετοχικής ισορροπίας, δηλαδή το Δημόσιο, άμεσα και έμμεσα, θα διατηρήσει τον έλεγχο της πλειοψηφίας των μετοχών (51 %), ενώ η κινεζική State Grid το 24 %.

Η αύξηση θα ενισχύσει σημαντικά τα ίδια κεφάλαια του ΑΔΜΗΕ, προσφέροντας κεφαλαιακή επάρκεια για την ταχεία δρομολόγηση νευραλγικών υποδομών, διευρύνοντας τα περιθώρια τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκούς όρους και μειώνοντας τα κόστη τόσο για τον ίδιο Διαχειριστή όσο και για τους καταναλωτές.

Η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΑΔΜΗΕ σήμερα προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ και θα αυξάνεται όσο προχωρούν τα έργα υποδομής που υλοποιεί. Η μέση σταθμισμένη απόδοση των κεφαλαίων (WACC) για την τρέχουσα ρυθμιστική περίοδο ανέρχεται σε 7,45%.