ΑΔΜΗΕ: Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης με Τεχνητή Νοημοσύνη για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Την Τεχνητή Νοημοσύνη - AI βάζει στην «καρδιά» του Συστήματος Μεταφοράς ο ΑΔΜΗΕ , θέτοντας σε πλήρη λειτουργία το νέο Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης (Digital Maintenance Center). Πρόκειται για μια εγκατάσταση τεχνολογικής αιχμής, που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούνται και συντηρούνται οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Από τη συντήρηση «ρουτίνας» στη συντήρηση πρόβλεψης

Το νέο Κέντρο έχει σχεδιαστεί με βάση τα πρότυπα προηγμένων Διαχειριστών του εξωτερικού και αξιοποιεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης. Στόχος είναι η σταδιακή μετάβαση από τη συντήρηση βάσει χρονοδιαγράμματος σε προβλεπτικές και καθοδηγητικές στρατηγικές, που βασίζονται στην πραγματική κατάσταση του εξοπλισμού.

Με απλά λόγια, λιγότερες αιφνιδιαστικές βλάβες, ταχύτερες παρεμβάσεις και καλύτερη αξιοποίηση πόρων.

Ένας ενιαίος «κόμβος» για τα πάγια του Συστήματος

Μέσω του Ψηφιακού Κέντρου Συντήρησης, ο ΑΔΜΗΕ δημιουργεί έναν ενιαίο κόμβο παρακολούθησης και διαχείρισης των παγίων του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η κίνηση αυτή ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Διαχειριστή σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, τόσο λόγω της κλιματικής κρίσης όσο και της μεγαλύτερης διείσδυσης μονάδων στοχαστικής ηλεκτροπαραγωγής στο ενεργειακό μείγμα.

Οι βασικοί άξονες λειτουργίας του Κέντρου εστιάζουν:

στην επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Operations)

στην ανάλυση της «υγείας» των παγίων και την ιεράρχηση κινδύνων (Asset Health & Analytics),

στην ταχύτερη και ασφαλέστερη ενεργοποίηση διαδικασιών αποκατάστασης, με χαμηλότερο κόστος.

Drones, κάμερες και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Η συλλογή δεδομένων –από την κατάσταση των γραμμών μεταφοράς έως την απόδοση κρίσιμου εξοπλισμού– πραγματοποιείται ήδη μέσω συστημάτων online monitoring, drones και ειδικών καμερών. Τα μέσα αυτά επιθεωρούν πυλώνες, γραμμές μεταφοράς, Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης και Υποσταθμούς, τροφοδοτώντας το Ψηφιακό Κέντρο με συνεχή ροή πληροφοριών.



Με τη βοήθεια προηγμένων αλγορίθμων, τα δεδομένα αναλύονται σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζονται ανωμαλίες και ιεραρχούνται οι ενέργειες συντήρησης, ενώ παράλληλα καταγράφονται τάσεις που «δείχνουν» πού μπορεί να προκύψουν προβλήματα στο μέλλον.



Σε μια ενεργειακή πραγματικότητα όπου η αξιοπιστία του δικτύου είναι κρίσιμη, το νέο Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης λειτουργεί ως ψηφιακός «πύργος ελέγχου» για τον ΑΔΜΗΕ – και ως ένα ακόμη βήμα εκσυγχρονισμού των ενεργειακών υποδομών της χώρας.