Ο ράπερ και λάτρης της μόδας A$AP Rocky - που έχει κατακτήσει και την μεγάλη οθόνη - φιγουράρει σε ένα από τα τρία εξώφυλλα του Vanity Fair που κυκλοφορεί και δηλώνει «Είμαι άνθρωπος της Αναγέννησης. Η υποκριτική είναι ένα ακόμα συστατικό των μεγάλων τεχνών». Και συνεχίζει, εξηγώντας ότι το να βρίσκεται σε αυτόν τον χώρο και να αναγνωρίζεται ως ηθοποιός ή απλώς ως καλλιτέχνης είναι σημαντικό για εκείνον: «Πάντα είχα την επιθυμία και αυτό το έμφυτο πάθος να υποδυθώ ρόλους».

Ο A$AP Rocky ξέρει ότι η μόδα είναι άστατη και ότι δεν θα είναι ''βασιλιάς'' για πάντα... αλλά δεν θρηνεί ακόμα: «Μετά από εμένα, θα είναι κάποιος ξεχωριστός και ελπίζω ότι ξέρω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Και θα είναι ένας άνθρωπος που νιώθω ότι το αξίζει» εξομολογείται.

Το 2025 ήταν μια πολυάσχολη χρονιά για εκείνον, καθώς πρωταγωνίστησε στην ταινία Highest 2 Lowest του Σπάικ Λι δίπλα στον Denzel Washington, και στη συνέχεια εμφανίστηκε στην ταινία If I Had Legs I'd Kick You. «Όταν βρίσκομαι κοντά σε ηθοποιούς όπως ο Ντένζελ Ουάσινγκτον, απλώς απορροφώ το παιχνίδι» λέει χαρακτηριστικά και εξομολογείται ότι θα ήθελε και ο ίδιος μια μέρα να φτάσει σε αυτό το επίπεδο... «και να είμαι ακόμα όμορφος» λέει χιουμοριστικά.